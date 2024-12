Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn 28/12/2024 15:29

(PLO)- Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 28-12, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Trung (sinh năm 1978, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, kể từ ngày 1-1-2025.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thay Đại tá Vũ Như Hà được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm trao quyết định cho tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại tá Nguyễn Tiến Trung khẩn trương tiếp nhận công việc mới, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Tiến Trung khẳng định sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu trong công tác, giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông cũng sẽ đoàn kết cùng với Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.