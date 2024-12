Đèo An Khê tiếp tục sạt lở, nguy cơ chậm tiến độ dự án 28/12/2024 19:17

Ngày 28-12, ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, xác nhận trên đèo An Khê xảy ra vụ sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường Quốc lộ 19. Ngay sau đó, sự cố đã được khắc phục, đảm bảo lưu thông.

Theo ông Nam, sáng cùng ngày, trên Quốc lộ 19 – đoạn qua đèo An Khê xảy ra mưa to đã gây ra sạt lở đất, đá tràn xuống mặt đường. Trong đó, có nhiều khối đá cô đơn (đá tảng lớn) rơi xuống chắn ngay giữa mặt đường.

Nhiều tảng đá sạt lở, tràn xuống mặt đường Quốc lộ 19. Ảnh: CTV.

Vị trí sạt lở trên khu vực đèo An Khê, đoạn thuộc địa phận huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định – đoạn tiếp giáp giữa hai tỉnh Gia Lai và Bình Định. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Ông Nam cho biết thêm đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành công đoạn cuối cùng là trải thảm nhựa dài khoảng 200 mét qua đèo An Khê và một đoạn qua huyện Đak Pơ (Gia Lai).

“Theo kế hoạch, nếu thời tiết thuận lợi, không có mưa to thì dự án sẽ hoàn thành kịp tiến độ trong năm 2024. Hiện tại khu vực đèo An Khê đang có mưa to”, ông Nam nói.

Theo ghi nhận của PLO, đoạn đèo An Khê có từ 4-5 điểm sạt lở từ mái taluy dương của đèo, tạo thành những hố lõm lớn đến nay vẫn chưa được nhà thầu khắc phục. Các đơn vị này vẫn đang ưu tiên đảm bảo tiến độ cho công đoạn lu mặt đường, trải thảm nhựa 200 mét cuối cùng của dự án.

Trong ngày, chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị khắc phục sự cố, đảm bảo lưu thông tuyến Quốc lộ 19.

Nhiều chủ phương tiện tỏ ra e ngại khi lưu thông qua đèo An Khê thời điểm này.

Nhiều điểm sạt lở mái taluy dương trên đèo An Khê đến nay vẫn chưa khắc phục.

Một số đoạn trên đèo An Khê khoét sâu vào lòng núi, hai bên vách đá dựng đứng khiến nhiều chủ phương tiện cảm thấy bất an khi đi qua đèo An Khê.

Đại diện Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam, đơn vị thi công gói thầu này cho biết nếu mưa to liên tục xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2024. Đối với các vị trí sạt lở hiện đơn vị vẫn chưa khắc phục, chờ điều chỉnh lại thiết kế để có phương án khắc phục.

Như PLO đã đưa tin, trong hai tuần nay, đoạn Quốc lộ 19 qua đèo An Khê liên tục xảy ra ách tắc giao thông do sự cố sạt lở đất, mưa to. Đỉnh điểm là từ sáng ngày 12-12, đoạn đèo An Khê xảy ra sạt lở, sình lầy gây ách tắc giao thông 2 ngày liên tục, đoàn xe bị mắc kẹt kéo dài hàng chục km qua địa phận hai tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Một điểm sạt lở khác ngay trên đèo An Khê, đất đá tràn xuống mặt đường.

Tiếp đó, Khu Quản lý đường bộ III - Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2, chủ đầu tư dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, khẩn trương khắc phục sạt lở đèo An Khê trên Quốc lộ 19, đảm bảo an toàn giao thông, không để ùn tắc kéo dài.

Qua đó, nhấn mạnh Ban Quản lý dự án 2 phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam và pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn đối với người, phương tiện tham gia giao thông, ùn tắc giao thông mà nguyên nhân là do không sửa chữa kịp thời hoặc chậm trễ khắc phục các tồn tại của dự án.