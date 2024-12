Đèo An Khê lưu thông một chiều từ Bình Định đi Gia Lai 12/12/2024 18:39

(PLO)- Đèo An Khê trên quốc lộ 19 được khắc phục, cho lưu thông một chiều từ Bình Định đi Gia Lai.

Trao đổi với PLO, ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, xác nhận quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê đã được khắc phục một phần, thông tuyến một chiều từ Bình Định đi Gia Lai từ 17 giờ 30 ngày 12-12.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện lưu thông ở hướng ngược lại.

Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê lưu thông một chiều từ Bình Định đi Gia Lai. Ảnh: NN.

Theo ông Lê Ngọc Nam, đến 17 giờ ngày 12-12, các vị trí sạt lở, tình trạng ứ đọng nước do thi công làm đường trên đèo An Khê đã được khắc phục một phần.

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, mưa to gây ứ đọng nước, làm mặt đường đang thi công trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Đoạn ách tắc này giáp ranh giữa huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định và thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Đoạn đường đang thi công bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Ảnh: ND.

Nguyên nhân được xác định là do đơn vị thi công đào đất khi đang có mưa lớn, khiến một lượng lớn đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Tình trạng trên khiến giao thông trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê bị tê liệt hoàn toàn, hàng ngàn ô tô phải nằm chờ hai bên đèo kéo dài cả chục km.