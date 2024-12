Cảnh sát bảo vệ mục tiêu ngoại giao: 25 năm thầm lặng những chiến công! 28/12/2024 12:55

Ngày 28-12, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao (E30), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tròn 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (28-12-1999 – 28-12-2024).

Hình thành từ yêu cầu cấp bách

Trung đoàn ra đời trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực diễn biến phức tạp với các hoạt động phá hoại vũ trang, đe dọa khủng bố, thực hiện âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình.

Mỗi phiên gác 2 tiếng, bất kể thời tiết, những chiến sĩ bảo vệ mục tiêu ngoại giao luôn phải túc trực 24/7 bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu. Ảnh: TRUNG ĐOÀN 30

Ở trong nước, các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo, kích động, tập trung đông người tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, các trụ sở đại sứ quán, Văn phòng Liên Hợp Quốc, gây áp lực, nhằm quốc tế hóa vấn đề, đòi yêu sách, gây rối trật tự công cộng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định chính trị tiến tới lật đổ chính quyền, khiến cho công tác bảo vệ mục tiêu trở nên khó khăn.

Trước tình hình đó, nhiều cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan Nhà nước đã gửi công hàm, công văn đến Bộ Công an, đề nghị triển khai và tăng thêm lực lượng Cảnh sát bảo vệ.

Quá trình phát triển, Trung đoàn đã có nhiều lần thay đổi về mô hình tổ chức.

Hiện nay, Trung đoàn đang tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ 73 mục tiêu ngoại giao với 119 vọng gác; đóng quân trên địa bàn của 7 quận, 22 phường của Thủ đô Hà Nội.

Không chỉ là đứng yên nơi vọng gác

Cùng với nhiệm vụ vũ trang canh gác, tuần tra kiểm soát bảo vệ an toàn mục tiêu, Trung đoàn còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các đơn vị có mục tiêu bảo vệ giải quyết các vụ việc đột xuất; bảo vệ an toàn các hội nghị, sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 30 nói về xử lý tình huống người dân tụ tập khiếu kiện... Video: VỮNG NGUYỄN

Thời gian qua, Trung đoàn phát hiện nhiều đoàn khiếu kiện đi qua khu vực Cụm mục tiêu Ba Đình với nhiều người tham gia, là công dân đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Trong đó có những đoàn tụ tập trước cổng trụ sở Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ đề nghị can thiệp, vì người dân nghĩ rằng cơ quan này có thể giúp được họ.

Tất cả những tình huống phát sinh trên, Trung đoàn đều kịp thời cử cán bộ ra tăng cường, hỗ trợ cho chiến sĩ gác giải thích, hướng dẫn công dân khiếu kiện đến Trụ sở tiếp công dân của Nhà nước để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Nhân viên Đại sứ quán Pháp tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 30 dọn dẹp đường phố Hà Nội sau bão Yagi, vào tháng 9-2024. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Riêng trong năm 2024, Trung đoàn đã chủ động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các lực lượng có liên quan phát hiện, giải quyết tốt 10 vụ việc xảy ra tại các khu vực mục tiêu, như: Trụ sở cơ quan đại diện Ngoại giao Thái Lan, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Ba Lan, Bangladesh, Indonesia.

Đáng chú ý là các vụ việc phối hợp với Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy gần khu vực mục tiêu Cơ quan đại diện ngoại giao Thái Lan, tối 9-1.

Vụ việc chiến sĩ gác bảo vệ Cơ quan đại diện ngoại giao Ba Lan đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng cài đơn khiếu kiện vào khu vực mục tiêu, ngày 1-7.

Kế đến là vụ việc các chiến sĩ gác mục tiêu Nhà riêng Đại sứ Palestine và Cơ quan đại diện ngoại giao Italia, phối hợp bắt giữ đối tượng trộm cắp xe đạp điện của người dân, rạng sáng ngày 16-8...

Vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, Trung đoàn đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn 73/73 mục tiêu được giao.

Trong mắt bạn bè quốc tế

Với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn đã nhận được nhiều Thư khen, lời động viên của nhiều Cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Việt Nam.

Trong thư cảm ơn của Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức gửi Trung đoàn nhân ngày truyền thống, ghi: Như mọi năm, chúng tôi muốn nhân dịp này gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung đoàn vì sự hợp tác tuyệt vời của Quý vị. Sự linh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ cùng sự phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán, ví dụ như gần đây trong các biện pháp đảm bảo an ninh trước khu vực Đại sứ quán liên quan đến một công dân Đức bị rối loạn tâm thần, đã góp phần duy trì an ninh cho Đại sứ quán.

Thư của Đại sứ Ukraina, ghi: Đại sứ quán đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Trung đoàn nói chung và Đại đội 3 nói riêng trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho công dân và Đại sứ quán Ukraina. Đại sứ quán trân trọng đề nghị Quý cơ quan tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới.

Thư khen của Đại sứ quán Bangladesh có đoạn viết: "Đại sứ quán Bangladesh xin gửi lời cảm ơn tới cán bộ chiến sĩ Đại đội 4, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao vì đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại sứ quán. Ngoài ra, các cán bộ chiến sĩ luôn chiếm được thiện cảm của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như nhân dân, luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ xung quanh khu vực, giữ đúng tác phong của người chiến sĩ Công an Nhân dân".

“Đại sứ quán Nhật Bản xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý báu của Trung đoàn và hy vọng rằng, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai"- Thư khen của Đại sứ quán Nhật Bản, ghi.

Trên trang Facebook cá nhân, ngày 26-12, ngài Olivier - Đại sứ Pháp đăng tải 2 bức ảnh ông và nhân viên Đại sứ quán Pháp gửi lẵng hoa chúc mừng Trung đoàn ngay tại vọng gác, kèm lời chúc: Chúc mừng Cảnh sát bảo vệ Đại sứ quán nhân kỷ niệm 25 năm thành lập. Cảm ơn sự đóng góp của bạn cho an ninh của chúng tôi và sự thân tình của các sĩ quan cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đại sứ quán Pháp.