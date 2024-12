Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm được thăng hàm Trung tướng 28/12/2024 05:23

Chiều 27-12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao Quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm. Ảnh: BCA

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm vinh dự được Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh quyết định thăng cấp bậc hàm hôm nay một lần nữa khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân; là sự quan tâm đặc biệt, là sự tin tưởng sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm và gia đình, cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân…

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, cũng đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.