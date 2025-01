Ông Nguyễn Hồ Hải: Xây dựng đội ngũ ngành nội chính thực sự 'Chắc - Sắc - Đắc'

Chiều 10-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính của Đảng bộ TP.HCM năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận trong năm 2024, Ban Nội chính Thành ủy đã chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp…

Phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn TP, nhất là trong phòng ngừa, ngăn chặn “cách mạng màu”; công tác đấu tranh phòng, chống “tội phạm đường phố”…

Dù vậy, ông Nguyễn Hồ Hải cũng nhìn nhận công tác nội chính tại địa bàn còn một số tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; nổi lên hoạt động của các “hội, nhóm kín” phản động trên các trang mạng xã hội, công tác đấu tranh, đối sách gặp nhiều khó khăn.

Công tác kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập còn khó khăn, vướng mắc. Tiến độ xử lý tố giác tội phạm và công tác khởi tố, điều tra, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng còn chậm so với yêu cầu…

Từ đó, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu năm 2025, ngành nội chính TP cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp gắn với nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Mặt khác, tăng cường phối hợp, chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài... “Không để những việc này thành “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống” - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP cũng yêu cầu phối hợp chuẩn bị chu đáo các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Song song đó phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đáng chú ý, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Cùng với đó, phối hợp nghiên cứu, rà soát, đưa một số vụ việc lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP theo dõi, chỉ đạo.

“Ngành nội chính tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính Đảng TP cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, “chắc - sắc - đắc” (chắc về pháp luật, sắc về nghiệp vụ, đắc nhân tâm)” - ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Báo cáo trước đó tại hội nghị, bà Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP, cho biết năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP có chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả cụ thể. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được đưa ra xét xử, kết quả được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực TP ngày càng đi vào nền nếp, phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác.

Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP đang theo dõi, chỉ đạo 10 vụ án, 13 vụ việc, trong đó có hai vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Hiện các cơ quan tiến hành tố tụng TP đang nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý.

Bà Hà cho biết trong năm 2024, có 1.593 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Qua thanh tra phát hiện năm đơn vị vi phạm và đã tổ chức xử lý trách nhiệm.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử người có chức vụ, quyền hạn đối với 2.054 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trên địa bàn TP có 1.528 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định…

Phát hiện 7 vụ có hành vi tham nhũng tại các doanh nghiệp

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, Công an TP đã thụ lý điều tra 131 vụ/454 bị can; kết luận điều tra chuyển đề nghị truy tố 55 vụ/358 bị can; tạm đình chỉ 4 vụ/1 bị can; đang điều tra 69 vụ/101 bị can liên quan tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, VKSND hai cấp TP thụ lý 78 vụ/439 bị can, đã giải quyết 77 vụ/438 bị can. TAND hai cấp TP thụ lý 104 vụ án/522 bị cáo, đã giải quyết 104 vụ án/522 bị can.

Về thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực, báo cáo cho hay giai đoạn điều tra đã thu hồi 82/272 triệu đồng; giai đoạn truy tố đã thu hồi hơn 18 tỉ đồng; giai đoạn xét xử đã thu hồi hơn 30.000 tỉ đồng.

TP.HCM cũng phát hiện 7 vụ/8 người có hành vi tham nhũng tại các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước với tổng số tiền tham nhũng là hơn 2,4 tỉ đồng, đã thu hồi 598 triệu đồng…

Các cơ quan thanh tra nhà nước của TP cũng thực hiện 222 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đến nay đã thực hiện xong 165 cuộc, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 86,3 tỉ đồng và 3.572 m2 đất; kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 89 tập thể và 428 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hai vụ.