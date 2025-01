Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM 10/01/2025 17:04

Ngày 10-1, Đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết Ất Tỵ 2025 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM và Bệnh viện Quân y 7A.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải gửi lời thăm hỏi, chúc tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đã luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM trong năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, chúc tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP.HCM. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới vùng biển, khu vực cửa khẩu cảng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng TP chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn, tình hình, đoàn kết, cùng khắc phục khó khăn.

Đáp lại tình cảm của lãnh đạo TP, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác biên phòng, dần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Bộ đội Biên phòng TP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm tổ chức các chương trình ý nghĩa kết hợp chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Sau đó, đoàn đến thăm và chúc tết tại Bệnh viện Quân y 7A.

Đoàn đến thăm và chúc tết tại Bệnh viện Quân y 7A. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Tại đây, ông Nguyễn Hồ Hải đã gửi lời chúc đến tập thể cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.