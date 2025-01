TP.HCM đang theo dõi, chỉ đạo 10 vụ án, 13 vụ việc về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 10-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính của Đảng bộ TP.HCM năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Báo cáo tại đây, bà Phạm Thị Hồng Hà, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP, cho biết năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP đã triển khai thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cuộc họp.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp.

Quán triệt chủ trương của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành công văn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả, thực chất về nhận thức và hành động trong từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP có chuyển biến rõ nét, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả cụ thể. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được đưa ra xét xử, kết quả được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực TP ngày càng đi vào nề nếp, phát huy vai trò, trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác.

Ban Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, xây dựng các quy định, quy trình công tác để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao như Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư và các nguồn thông tin về tham nhũng, tiêu cực được gửi đến Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo; Quy định về tiêu chí các vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP đã hoàn thành các đoàn giám sát, giám sát chuyên đề của năm 2024.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP đang theo dõi, chỉ đạo 10 vụ án, 13 vụ việc. Trong đó có hai vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Hiện các cơ quan tiến hành tố tụng TP đang nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý.

Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TP chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận, kế hoạch của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến cải cách tư pháp. Đồng thời, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp và đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp của TP.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định 1793 về chế độ tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp TP thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; phối hợp tốt trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm...

Trong năm 2024, có 1.593 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP được thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Qua thanh tra phát hiện 5 đơn vị vi phạm và đã tổ chức xử lý trách nhiệm.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức 292 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Kết quả phát hiện 12 vụ/69 người vi phạm, tổng giá trị được kiến nghị thu hồi và bồi thường là hơn 950 triệu đồng.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử người có chức vụ, quyền hạn đối với 2.054 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trên địa bàn TP có 1.528 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Phát hiện 7 vụ có hành vi tham nhũng tại các doanh nghiệp

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, Công an TP đã thụ lý điều tra 131 vụ/454 bị can. Kết luận điều tra chuyển đề nghị truy tố 55 vụ/358 bị can; tạm đình chỉ 4 vụ/1 bị can; đang điều tra 69 vụ/101 bị can.

VKSND hai cấp TP thụ lý 78 vụ/439 bị can, đã giải quyết 77 vụ/438 bị can. TAND hai cấp TP thụ lý 104 vụ án/522 bị cáo, đã giải quyết 104 vụ án/522 bị can.

Về kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực: Giai đoạn điều tra đã thu hồi 82/272 triệu đồng; giai đoạn truy tố đã thu hồi hơn 18 tỉ đồng; giai đoạn xét xử đã thu hồi hơn 30.000 tỉ đồng.

TP.HCM cũng phát hiện 7 vụ/8 người có hành vi tham nhũng tại các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước với tổng số tiền tham nhũng là hơn 2,4 tỉ đồng, đã thu hồi 598 triệu đồng…

Về kết quả phát hiện xử lý vi phạm, tội phạm và công tác thi hành án hình sự của ngành công an: cơ quan điều tra hai cấp thuộc Công an TP đã thụ lý 15.960 vụ án/19.483 bị can.

Ngoài ra, VKSND hai cấp đã thụ lý kiểm soát 12.796 tin tố giác, tin báo về tội phạm, đã ban hành 10.587 yêu cầu kiểm tra, xác minh; thụ lý kiểm sát điều tra 16.959 vụ/21.694 bị can.

TAND hai cấp đã thụ lý 85.802 vụ (tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2023), đã giải quyết 57.575 vụ, đang xử lý 28.227 vụ.

Về công tác thi hành án dân sự, các cơ quan đã thụ lý 115.228 vụ việc, có 69.713 vụ việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 58.058 vụ việc (tăng 4,79% so với cùng kỳ năm 2023).

Các cơ quan Thanh tra nhà nước của TP cũng thực hiện 222 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Đến nay, đã thực hiện xong 165 cuộc, phát hiện sai phạm kinh tế hơn 86,3 tỉ đồng và 3.572 m2 đất; kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước hơn 25 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 89 tập thể và 428 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hai vụ.