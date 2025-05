"Việt Nam là đối tác trụ cột của EU ở Đông Nam Á" 01/05/2025 07:04

Tối ngày 30-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: TTXVN)

Cuộc điện đàm để chúc mừng Việt Nam nhân dịp 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

"Đây là sự kiện lịch sử trọng đại"

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm vào đúng ngày 30-4 để chúc mừng ngày vui của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư và đánh giá "đây là sự kiện lịch sử trọng đại không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với lương tri toàn thế giới".

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Liên minh Châu Âu (EU) và cá nhân Chủ tịch Hội đồng Châu Âu đã chúc mừng nồng nhiệt. Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, khẳng định đây không chỉ là thành quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hòa bình độc lập, tự do, thống nhất non sông của nhân dân Việt Nam mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sức mạnh của khát vọng và ủng hộ quốc tế cho hòa bình, độc lập dân tộc.

Việt Nam trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ quý báu của cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước thành viên EU.

Đưa hợp tác kinh tế phát triển mạnh mẽ

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bối cảnh thương mại thế giới khó khăn, Việt Nam chủ trương đa phương hoá, đa dạng hoá, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có EU và các quốc gia thành viên, hướng đến hợp tác thương mại cân bằng, bền vững và hài hòa lợi ích của các bên nhằm thực hiện mục tiêu phát triển chung. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tích cực trao đổi, phối hợp nhằm tìm ra giải pháp chung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đưa hợp tác kinh tế phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa khẳng định hai bên là "đối tác quan trọng, tin cậy, ổn định"của nhau; vui mừng nhận thấy, quan hệ hai bên phát triển năng động, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định "Việt Nam là đối tác trụ cột của EU ở Đông Nam Á và mối quan hệ Việt Nam - EU xứng đáng được nâng lên tầm cao mới"; cho biết "EU tự hào vì nằm trong mạng lưới các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, mong muốn quan hệ Việt Nam - EU là hình mẫu hợp tác cho hợp tác của EU với các nước".

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu khẳng định trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới biến động phức tạp, EU mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy thương mại tự do, ứng phó các thách thức toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu. Hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, kết nối hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo...

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa nhất trí và khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy các ưu tiên trong quan hệ song phương mà Tổng Bí thư nêu, trong đó có việc trao đổi đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất sáng kiến hợp tác mới; triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Đồng thời thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) để đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050; đề nghị Ủy ban Châu Âu (EC) xem xét gỡ bỏ Thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam hoan nghênh EU và các nước thành viên triển khai một số sáng kiến hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với cách tiếp cận cân bằng, nhiều ưu tiên hợp tác phù hợp với các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí Việt Nam và EU cần tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh trên thế giới, ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa nhất trí với chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc Việt Nam là dân tộc hết sức yêu chuộng hoà bình, sẵn sàng làm cầu nối cho hòa bình, hòa giải và tham gia tích cực, có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng EU và Ngài Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa nhân kỷ niệm Ngày Châu Âu (9-5). Tổng Bí thư trân trọng mời Chủ tịch Hội đồng Châu Âu thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu vui vẻ nhận lời.