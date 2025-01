Tạm giữ hình sự phụ xe buýt và tài xế xe công nghệ xô xát ở quận 3 10/01/2025 09:38

(PLO)- Phụ xe buýt và tài xế xe công nghệ xô xát ở giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 hiện đã bị Công an quận 3 tạm giữ hình sự.

Ngày 10-1, Cơ quan CSĐT Công an Quận 3 đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Võ Tấn An (38 tuổi ngụ quận Tân Bình, phụ xe buýt) và Nguyễn Bình Tây (36 tuổi, ngụ quận 12 quận 12, tài xế xe ôm công nghệ) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “gây rối trật tự công cộng". Công an đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi đối với Phùng Thanh Triều (54 tuổi, ngụ quận 5, tài xế xe buýt).

Công an tạm giữ với tài xế xe công nghệ để điều tra. Ảnh: CA

Đây là nhóm người đã đánh nhau, gây rối trật tự công cộng vừa bị Công an quận 3 xử lý.

Theo lời khai và điều tra ban đầu, 12 giờ 50 phút ngày 7-1, Tây điều khiển xe máy chở khách phía sau chạy làn bên phải của xe hai bánh.

Khi đến trước giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Tây cho xe chạy chậm lại.

Lúc này, tài xế xe buýt là Triều điều khiển xe 51B-025.52 liền kề phía sau đã bấm còi xin vượt. Tuy nhiên, Tây đã không để ý và cho xe dừng lại vì đèn tín hiệu đèn giao thông chuyển sang đỏ.

Phụ xe buýt cũng bị tạm giữ. Ảnh: CA

Nóng giận, phụ xe An liền xuống xe trên tay cầm thanh kim loại tiến đến đánh một cái trúng tay phải của anh Tây gây ra vết bầm đỏ trên da. Hai bên cự cãi và An quay lên xe buýt.

Tây nắm áo phụ xe buýt kéo lại và giằng co thanh kim loại. Chứng kiến, tài xế Triều bước xuống xe buýt để giải quyết nhưng đã được người đi đường can ngăn.

Phụ xe An sau khi giằng co với Tây thì đã rời khỏi đó. Riêng Tây dừng xe máy trước đầu xe buýt không cho xe buýt di chuyển, đồng thời gọi điện báo Công an phường Võ Thị Sáu, Quận 3 đến làm việc.

Đến ngày 8-1, Võ Tấn An đến Công an phường Võ Thị Sáu trình diện.

Theo Công an quận 3, dù chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhưng đã cho thấy người liên quan thể hiện tính côn đồ tại nơi công cộng, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông cũng như an ninh trật tự tại địa phương.

Công an quận 3 khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên đường cần nghiêm chỉnh thực hiện đúng luật và thực hiện ứng xử văn minh, văn hoá trong giao thông để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.