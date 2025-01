Triệu tập tiếp viên xe buýt đánh tài xế xe công nghệ ở trung tâm TP.HCM 08/01/2025 17:29

(PLO)- Công an triệu tập tiếp viên xe buýt đánh tài xế công nghệ trên đường Điện Biên Phủ, quận 3.

Ngày 8-1, Công an quận 3 triệu tập Võ Tấn An (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai; nhân viên tuyến xe buýt số 30) để lấy lời khai, làm rõ vụ việc người này hành hung một tài xế xe công nghệ trên đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu.

Trưa ngày 7-1, xe buýt số 30 chạy tuyến Chợ Tân Hương - Đại học Quốc Gia, khi đến gần giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì An đã dùng gậy đánh vào tay tài xế công nghệ là anh N.B.T. (36 tuổi).

Vụ việc xảy ra trên đường Điện Biên Phủ khiến khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Hai bên sau đó nảy sinh xô xát, giằng co nhau trên đường phố. Nhiều người phát hiện đã can ngăn. An sau đó rời khỏi hiện trường.

Theo anh T, thời điểm xảy ra vụ việc mình chạy xe chậm, không xảy ra va chạm. Nguyên nhân có thể là do xe buýt phía sau bóp còi liên tục nhưng anh T không thể tăng tốc hay tránh do đường đông. Khi tới gần đèn đỏ, An được cho là cầm gậy sắt đánh vào tay anh T.

Công an phường Võ Thị Sáu sau đó tới hiện trường xử lý, vãn hồi trật tự. Công an cũng trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để làm rõ.