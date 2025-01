Ông Lưu Bình Nhưỡng bị VKS đề nghị 13-15,5 năm, Lê Thanh Vân 7-9 năm tù 08/01/2025 14:59

Chiều 8-1, TAND tỉnh Thái Bình tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi đối với các bị cáo.

Kết thúc phần xét hỏi trong buổi sáng, trong buổi chiều nay, trước khi bước sang phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đã công bố đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù tội cưỡng đoạt tài sản và 10 năm đến 12 năm tù đối với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp mức án đề nghị là 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Thanh Vân, cựu đại biểu Quốc hội khóa XV bị đề nghị mức án 7 năm đến 9 năm tù với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương - cựu chuyên viên Vụ pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước bị đề nghị 13 năm đến 14 năm tù với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Phạm Minh Cường bị đề nghị 7 năm đến 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và đàn em Vũ Đăng Phương bị đề nghị 6-7 năm tù cùng về tội danh này.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TB

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Bình, sai phạm của ông Lưu Bình Nhưỡng xảy ra từ năm 2020-2023, liên quan đến 5 phi vụ.

Trong vụ việc thứ nhất, ông Nhưỡng liên quan trực tiếp đến 2 bị cáo khác là Cường “quắt” và Phương. Ông Nhưỡng bị cáo buộc liên quan đến việc Cưỡng đoạt tài sản của Chi nhánh Công ty Sao đỏ.

Theo đó, từ 2016, Cường và Phương đã tự ý cắm cọc, khai thác 180 ha bãi triều, trùng phần lớn với mỏ cát của Công ty Sao đỏ được cấp phép. Cường và Phương sau đó đã khẳng định khu vực thuộc quyền quản lý, mục đích để ép Sao Đỏ phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác. Đến năm 2020, nhân viên Công ty Sao Đỏ gặp Cường thỏa thuận trả tiền một lần để Cường trả mặt bằng cho công ty đi vào mỏ khai thác. Cường không đồng ý, yêu cầu phải "cắt phế" 1.500 đồng/m3 cát, tương đương 1 triệu đồng một tàu.

Nhận được sự đồng ý từ Công ty Sao đỏ, Cường, Phương ký hợp đồng làm bảo vệ cho công ty để che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cường trả lương cho Phương mỗi tháng 10-12 triệu đồng để hằng ngày Phương ra đếm tàu của Sao Đỏ, còn Cường quy ra tiền. Ba tháng cuối năm 2020, Sao Đỏ phải nộp cho Cường 3,3 tỉ đồng.

Trong quá trình này, nhóm của Cường lại có mâu thuẫn với một nhóm giang hồ khác quản lý bãi triều đối diện, chính vì vậy công ty Sao đỏ đã dừng khai thác cát.

Mất đi nguồn thu, Cường đã nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng can thiệp. Để ông Nhưỡng giúp, Cường rủ vợ chồng ông Nhưỡng đầu tư mua bãi triều cắm cọc trái phép. Cường đưa ông Nhưỡng và một số người bạn, trong đó có ông Lê Thanh Vân ra xem các bãi triều mình "quản lý", rủ mua chung.

Cuối tháng 7-2021, vợ chồng ông Lưu Bình Nhưỡng đồng ý mua 30 ha bãi triều cắm trái phép, thuộc phần Cường lấn chiếm từ trước với giá 900 triệu đồng.

Sau đó, tháng 9-2021, ông Nhưỡng đã gọi điện cho lãnh đạo công an tỉnh Thái Bình, nhờ giải quyết, xử lý giúp nhóm đối thủ của Cường. Ông Nhưỡng ghi âm nội dung cuộc gọi này gửi cho Cường và Cường lại khoe với đàn em, rồi đến tai đối thủ.

Không chỉ vậy, ông Nhưỡng đưa Cường đi cùng đến Đồn Biên phòng, gặp chính quyền xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy. Biết tin Cường có ông Nhưỡng giúp đỡ, đối thủ sợ bỏ đi nơi khác làm ăn.

Công ty Sao Đỏ sau đó tiếp tục khai thác cát và nộp phế cho Cường. Tổng cộng, Công ty nộp cho nhóm Cường hơn 4,9 tỉ đồng.

Ở vụ việc thứ 2, ông Nhưỡng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp việc giải quyết vụ án dân sự xảy ra tại Tòa án nhân dân TP Hải Phòng để trục lợi.

Ở một vụ việc thứ ba, ông Nhưỡng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp việc phê duyệt dự án Quế võ III của tỉnh Bắc Ninh để trục lợi. Trong vụ việc này, do dự án bị chậm phê duyệt do có kiến nghị, lãnh đạo công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III, phân khu 2 đã tìm đến ông Nhưỡng nhờ giúp đỡ. Ông Nhưỡng đã viết phiếu chuyển đơn giúp doanh nghiệp và khi dự án được phê duyệt, ông Nhưỡng đã được hưởng lợi 300.000 USD (khoảng 6,9 tỉ đồng).

Ở vụ thứ 4, từ tháng 7 đến tháng 9-2019, ông Lưu Bình Nhưỡng đã ký vào 2 văn bản can thiệp, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh cho Công ty Hạ Long được tiếp tục thực hiện dự án khu dân cư dịch vụ phía Bắc kênh làm mát nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đã bị thu hồi do chậm tiến độ. Ông Nhưỡng sau đó hưởng lợi lô đất trị giá 1,8 tỉ đồng và được hứa sẽ được thêm 1.000m2 đất tại dự án có trị giá 1,9 tỉ đồng.

Trong vụ này, người giới thiệu ông Nhưỡng cho công ty Hạ Long là bị cáo Nguyễn Văn Vương, cựu chuyên viên Vụ pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước cũng được nhận 3,3 tỉ đồng và được hứa sẽ hưởng lợi thêm 10% đất dự án (khoảng 26 tỉ) khi xong việc.

Ở vụ cuối cùng, cũng liên quan đến Quảng Ninh, từ tháng 7 đến tháng 10-2023, ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc gọi điện, ký văn bản gửi lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp cho Công ty cổ phần Trường Sinh sớm được cấp phép khai thác dự án và hưởng lợi 210 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ông Lê Thanh Vân có liên quan đến 2 phi vụ của ông Lưu Bình Nhưỡng tại Quảng Ninh.

Trong vụ việc của công ty Hạ Long, do 2 lần kiến nghị không được, ông Nhưỡng đã giới thiệu bị cáo Nguyễn Văn Vương đến tìm ông Lê Thanh Vân. Đồng ý giúp đỡ, trong tháng 6, 7, 8, 12-2020, ông Vân đã ký 4 văn bản để can thiệp. Trong vụ việc này, ông Vân được hưởng lợi 1 lô đất trị giá hơn 1,8 tỉ đồng ở xã Vân Nội và hứa được hưởng lợi thêm 1.000m2 đất trị giá 1,95 tỉ đồng ở dự án.

Ở vụ việc còn lại, tháng 7-2023, ông Vân đã can thiệp bằng cách gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh can thiệp để Công ty Trường Sinh sớm được cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn và đã hưởng lợi 60 triệu đồng.