Tuyên án giám đốc công ty bất động sản mua 40 sổ hồng giả giao cho khách 11/04/2025 18:14

HĐXX tuyên án các bị cáo.

Chiều 11-4, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại dịch vụ Bất động sản Đại Lộc Phát, có trụ sở tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) mức án 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Các đồng phạm giúp sức của bị cáo Luân lãnh các mức án 7-12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại dịch vụ Bất động sản Đại Lộc Phát. Ảnh: VH

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai nêu cáo trạng, từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020, mặc dù không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, không được cấp chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nhưng Luân đã nhận chuyển nhượng 7 thửa đất nông nghiệp tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) để phân lô bán nền.

Sau đó, Luân tự vẽ và đặt tên dự án khu dân cư “Đông Hòa 2”, “Đông Hòa 3” với quy mô 69 nền đất do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư.

Luân chỉ đạo nhân viên quảng cáo rao bán đất nền các dự án với thông tin không có thật trên các mạng xã hội. Khi có khách mua đất, Luân ký trực tiếp hoặc nói chủ đất ký hợp đồng mua bán với khách qua một số Văn phòng Luật sư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Luân còn chỉ đạo cho cấp dưới là Nguyễn Hoàng Bảo Văn, Trần Thị Thu Thắm, Nguyễn Như Khoa, Nguyễn Lương Bằng lập các thủ tục mua bán để ký bán đất thu tiền về cho Lân.

Sau khi bán đất thu tiền, biết rõ không thể thực hiện việc chuyển nhượng đất như đã thoả thuận theo hợp đồng, Luân đặt mua 40 sổ hồng với mục đích giao cho khách.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, khi giao sổ hồng giả cho khách Luân sẽ thu lại toàn bộ hợp đồng mua bán và các phiếu thu tiền của khách. Trước khi bị phát hiện, Luân đã giao cho khách 28 sổ hồng giả.

Bằng thủ đoạn trên, Luân đã chiếm đoạt của 48 khách mua đất gần 9 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VH

Sau khi nắm thông tin, ngày 10-1-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân. Tuy nhiên, Luân đã bỏ trốn. Do đó Công an đã quyết định truy nã đặc biệt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Luân đã làm giấy tờ tùy thân giả để trốn truy nã.

Gần 1 năm sau khi truy nã Luân, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Luân khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng. Mở rộng điều tra, công an khởi tố thêm các bị can là đồng phạm giúp sức cho Luân lừa đảo chiếm đoạt tài sản.