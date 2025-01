Bị cáo Lê Thanh Vân nói nhận tiền do chỉ nghĩ là tiền cảm ơn 07/01/2025 20:12

Chiều 7-1, TAND tỉnh Thái Bình tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án Cưỡng đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi đối với các bị cáo, trong đó có 2 ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân.

Sau khi hỏi các bị cáo và những người liên quan về các vụ việc của ông Lưu Bình Nhưỡng xảy ra tại Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, HĐXX tiếp tục hỏi bị cáo Lê Thanh Vân, Lưu Bình Nhưỡng và những người có liên quan trong vụ việc của công ty Trường Sinh tại Quảng Ninh.

Doanh nghiệp nói biếu tiền để nhờ vả

Trong vụ việc này, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp dự án thăm dò khoáng sản đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại đồi Bắc Sơn, thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh để hưởng lợi.

Theo cáo trạng, năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có dự án cho phép doanh nghiệp thăm dò khoáng sản đất đá làm vật liệu san lấp mặt bằng tại đồi Bắc Sơn, thôn Tây Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Dự án đồi Bắc Sơn).

Bị cáo Lê Thanh Vân tại phiên tòa. Ảnh: THTB

Khi biết thông tin trên, ông Nguyễn Đức Sinh, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sinh, cùng một số người làm thủ tục xin cấp phép thực hiện dự án. Để thuận lợi xin cấp phép, ông Sinh đã góp vốn chung với ông Trần Sỹ Thanh và một số người khác thành lập mở chi nhánh của Công ty cổ phần Trường Sinh tại tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình xin cấp phép, Công ty đã 3 lần gửi văn bản đề nghị đến UBND tỉnh Quảng Ninh, nhưng đến đầu tháng 7-2023 vẫn chưa có kết quả. Do muốn sớm được cấp giấy phép đầu tư nên ông Nguyễn Đức Sinh và ông Trần Sỹ Thanh (Giám đốc Chi nhánh) đã đến gặp bị cáo Lưu Bình Nhưỡng nhờ can thiệp, tác động đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh để được sớm cấp phép.

Bị cáo Nhưỡng đồng ý và giới thiệu ông Thanh, ông Sinh đến gặp, nhờ bị cáo Lê Thanh Vân (thời điểm đó là Đại biểu Quốc hội khoá XV) để cùng can thiệp, gây áp lực. Bị cáo Vân đồng ý, đã gọi điện cho ông Nguyễn Xuân Ký (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tại thời điểm đó), còn bị cáo Nhưỡng gọi điện cho một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khác để can thiệp để Công ty cổ phần Trường Sinh được sớm cấp phép khai thác mỏ đất. Để mọi người biết việc đã can thiệp, khi gọi điện thoại cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Vân đã bật loa ngoài để bị cáo Nhưỡng, ông Thanh và ông Sinh cùng nghe.

Trình bày tại phiên tòa, ông Sinh cho biết sự việc đúng như cáo trạng. Khi liên hệ với ông Nhưỡng thì được ông Nhưỡng hướng dẫn làm đơn. Trong quá trình nhờ, ông Sinh và ông Thanh đã 6 lần gặp và đưa tiền cho ông Nhưỡng, tổng 6 lần là 210 triệu đồng.

Ngoài bị cáo Nhưỡng, ông Sinh cũng khẳng định còn đưa 60 triệu đồng (lần 1 là 10 triệu đồng để chào hỏi khi đi ăn cơm và lần 2 là 50 triệu đồng để cảm ơn sau khi dự án được duyệt) cho ông Lê Thanh Vân theo như cáo trạng.

Nói về cuộc gọi của ông Lê Thanh Vân với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Sinh cho biết trong cuộc nói chuyện có 4 người (gồm ông Sinh, ông Thanh, bị cáo Vân và bị cáo Nhưỡng), ông Sinh đã trình bày với bị cáo Vân là gặp khó khăn tại dự án Bắc Sơn và được ông Vân lấy điện thoại gọi cho ông Nguyễn Xuân Ký và bật loa ngoài cho mọi người nghe.

Được HĐXX hỏi, ông Thanh đồng ý với lời khai của ông Sinh và cho biết, số tiền đưa cho bị cáo Nhưỡng và Vân được các cổ đông của công ty thống nhất, có ghi sổ sách. Khi được luật sư hỏi về số tiền 60 triệu đồng, ông Thanh cho biết lần đầu đưa cho ông Vân là để gặp gỡ, chào hỏi, sau khi công ty được cấp phép thì đưa tiền cảm ơn.

Theo công bố bút lục của VKS, ông Thanh đã thừa nhận nếu không đưa tiền, ông Nhưỡng và ông Vân sẽ không giúp. Về việc này, ông Thanh cho biết “nếu không có việc nhờ vả thì chả có lý do gì biếu nhau tiền".

Ông Lê Thanh Vân nói "doanh nghiệp khó khăn nên giúp, nghĩ rằng tiền cảm ơn"

Liên quan đến vụ việc này, tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Vân cho biết là bạn đồng môn của ông Nhưỡng, quen biết Sinh và Thanh tình cờ trong phòng làm việc của ông Nhưỡng.

Theo bị cáo Vân, khi đó, tại phòng làm việc của bị cáo Nhưỡng, ông được nghe giới thiệu Thanh là người nhà của một lãnh đạo TP Hà Nội. Sau cuộc nói chuyện, ông Vân cho rằng thấy doanh nghiệp khó khăn, cộng thêm có tình cảm cá nhân với vị lãnh đạo của TP Hà Nội nên đã gọi điện cho Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

Về khoản tiền nhận, ông Vân khẳng định chỉ có một lần tiền cảm ơn. Nói về số tiền 10 triệu đồng “chào hỏi” lúc ăn cơm, ông Vân phủ nhận và cho biết khi đó còn dịch Covid-19, rất cẩn thận nên không ra ngoài ăn uống gì với ai.

Về khoản tiền còn lại, ông Vân cho biết ít lâu sau, khi sang phòng làm việc của ông Nhưỡng thì thấy Sinh và Thanh cũng ở đó và biết dự án đã được phê duyệt, ông bỏ về thì 1 người phía sau chạy theo dúi 50 triệu đồng vào người và ý thức đây là tiền cảm ơn.

"Lần thứ 2 gặp lãnh đạo Công ty CP Trường Sinh, có người chạy theo dúi cho tôi phong bì và nói bọn em sống có trước có sau, em cảm ơn, anh cầm cho em vui” - ông Vân trình bày.

Về phần ông Nhưỡng, khi được hỏi về số tiền nhận của Công ty Trường Sinh là 210 triệu hay 180 triệu đồng, ông không hẳn đồng tình hay phản đối.

Trước đó, bị cáo Nhưỡng đã khắc phục số tiền này trong giai đoạn điều tra do được nói nhận từng đó, không nhớ rõ chính xác.

Cụ thể số tiền, ông Nhưỡng cho rằng số tiền chênh không quá lớn, nhưng xin tòa đánh giá. “Bây giờ các anh ấy bảo đưa 6 lần, nhưng sau đó nhỡ các anh ấy khai thêm lần thứ 7, thứ 8 nữa thì tôi phải nghĩ sao?" - ông Nhưỡng nói.

Sau phần xét hỏi ông Nhưỡng và ông Vân, phiên tòa tạm dừng. Ngày mai, TAND tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục xét xử vụ án.