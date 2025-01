Công an thông tin vụ ‘xe tải biển trắng chạy ưu tiên, chở người phía sau thùng’ ở Bình Dương 08/01/2025 18:27

(PLO)- Do đang trong quá trình truy bắt tội phạm nên lực lượng công an phường Thuận Giao đã trưng dụng xe của người dân để thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 8-1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã thông tin vụ việc người dân phản ánh cho rằng “Xe Công an phường An Phú dùng biển số trắng, chạy ưu tiên. Tài xế không thắt dây an toàn, chở người trên thùng xe tải, đậu trên vỉa hè...”.

Hình ảnh người dân phản ánh trên mạng xã hội.

Theo công an TP Thuận An, hình ảnh xe tải biển số trắng có chở người phía sau thùng xe mà người dân phản ánh là trên mạng là đúng. Tuy nhiên, người dân chưa hiểu rõ vụ việc nên đăng tải thông tin không chính xác.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn phường Thuận Giao, rạng sáng 8-1, Công an phường Thuận Giao kiểm tra nhà nghỉ TĐ (phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì phát hiện tại một phòng của nhà nghỉ có 3 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,

Khai thác nhanh, nhóm người này khai nhận mua ma túy từ một người tại phường An Phú (TP Thuận An).

Để truy xét nhanh, công an phường Thuận An đã trưng dụng xe tải của một người dân (do công an phường chưa được trang bị xe chuyên dụng) để đưa nhóm người này xuống trụ sở Công an phường An Phú phối hợp truy xét.

Để đảm bảo an toàn, lãnh đạo Công an phường Thuận An phân công người canh chừng trên thùng xe tải khi di chuyển.

Bên cạnh đó, khi di chuyển từ trụ sở Công an phường An Phú đến địa điểm truy xét, do tình huống cấp thiết và để kịp thời truy bắt đối tượng bán ma túy, tài xế phải tranh thủ nên điều khiển xe tải vượt qua các xe ô tô lưu thông cùng chiều, chứ không phải sử dụng chế độ xe ưu tiên như phản ánh.

Còn về việc đậu xe trên vỉa hè là hoàn toàn không chính xác. Thời điểm đó, trước khi đến hiện trường, tổ công tác có dừng xe tải tại phần đất công viên (phần đất này gần đây được cấp cho Công an phường An Phú), chứ không phải đậu xe trên vỉa hè.

Cũng theo Công an TP Thuận An, để đảm bảo an ninh trật tự, trong tình huống cấp thiết thì lực lượng công an có thể trưng dụng phương tiện của các tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, người dân có đăng một số clip lên mạng xã hội phản ánh việc “Xe Công an phường An Phú dùng biển số trắng, chạy ưu tiên. Tài xế không thắt dây an toàn, chở người trên thùng xe tải, đậu trên vỉa hè”.