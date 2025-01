1 phụ nữ 56 tuổi làm 'đầu nậu' bán ma túy đã bị bắt 08/01/2025 18:18

Chiều 8-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Chanh (56 tuổi, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này còn có Đậu Văn Tuấn (39 tuổi) và Nguyễn Thanh Sỹ (36 tuổi, cùng trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), bị khởi tố về tội danh nêu trên.

Vừa qua, thực hiện Đề án xây dựng TP Vinh “sạch về ma túy” và đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an phường Hưng Lộc (TP Vinh) phát hiện một số người lạ có nghi vấn đến tội phạm ma túy.

Tang vật ma túy công an thu giữ.

Công an phường Hưng Lộc đã bám sát dõi theo và bắt giữ Tuấn và Sỹ, thu giữ tang vật 22,7gam ma túy, hai điện thoại.

Mở rộng điều tra, Công an phường Hưng Lộc bắt giữ bà Chanh.

Công thu giữ của bà Chanh 200 viên ma túy tổng hợp, 3 gói ma tuý đá, một gói hêrôin và một số tang vật liên quan khác.

Tuấn và Sỹ bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Cơ quan công an xác định bà Chanh làm đầu nậu, chuyên bán ma túy cho người nghiện và bán lẻ, trong đó có Tuấn và Sỹ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.