Tin nóng 8-1: Can xăng bí ẩn tại hiện trường ngôi nhà có cặp vợ chồng tử nạn 08/01/2025 20:15

(PLO)- Can xăng bí ẩn tại hiện trường ngôi nhà cháy khiến cặp vợ chồng tử nạn; Tăng ‘khủng’ mức phạt, vi phạm tại các ngã tư Hà Nội liệu đã chấm dứt?; Nhận định của toà về di chúc miệng trong vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Can xăng bí ẩn tại hiện trường ngôi nhà cháy khiến cặp vợ chồng tử nạn; Lí do nguyên đơn được hưởng 15% di sản của cố NSƯT Vũ Linh; Hồng Loan dự định kháng cáo sau phán quyết sơ thẩm vụ tranh chấp di sản cố NSƯT Vũ Linh; Lời gan ruột của chủ tọa phiên tòa giải quyết tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh; Công an làm việc với nam thanh niên đập phá ô tô công nghệ ở Bình Tân; Bóc mặt nạ “tú ông”, “tú bà”: Đánh sập đường dây “gái gọi” trực tuyến giữa lòng thành phố; 1 thanh niên vận chuyển thuê ma túy từ Campuchia về Việt Nam; Đội trưởng bảo vệ chung cư ở TP.HCM nghi trộm xe máy cư dân; Bắt nhóm 'hô biến' sâm Trung Quốc thành sâm Lai Châu.