Đội trưởng bảo vệ chung cư ở TP.HCM nghi trộm xe máy cư dân 08/01/2025 12:13

Ngày 8-1, Công an quận 4, TP.HCM đang truy xét Lưu Minh Đức (27 tuổi, quê Đắk Lắk; là Đội trưởng Đội bảo vệ quản lý tài sản một chung cư trên địa bàn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an đang truy tìm Lưu Minh Đức.

Theo xác minh của công an, chiều ngày 30-9-2024, Giám đốc nghiệp vụ của một Công ty bảo vệ đến Công an Phường 18, Quận 4 trình báo vụ việc mất trộm 2 xe máy của cư dân tại một chung cư ở đường Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Giám đốc này cho biết người trộm tài sản là Đức - nhân viên bảo vệ của Công ty - trong khi được giao nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội bảo vệ quản lý tài sản ở chung cư đã tự ý lấy 2 xe máy.

Trong đó, có 1 xe không gắn biển số nhãn hiệu Primavera và một xe biển số 59A3 – 025.88 tại hầm để xe của chung cư. Sau đó, Đức tự ý nghỉ việc, không rõ đi đâu.

Qua rà soát tài sản tại hầm để xe chung cư, Công ty phát hiện có thêm 3 xe máy bị mất lần lượt mang biển số: 53P9 – 5059, 58P – 0643, 53X4 – 3585.

Vụ việc sau đó được Công an Quận 4 vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, công an xác định Đức là nghi can thực hiện các vụ trộm nói trên nên ra thông báo truy tìm.

Công an Quận 4 đề nghị những người biết và phát hiện hay có thông tin về Đức, thì liên hệ với Công an Quận 4 tại số 14 Đoàn Như Hải, Phường 13, Quận 4 hoặc số điện thoại 028.39400019 để cung cấp thông tin.