Tình tiết mới vụ chủ tịch xã ‘liều lĩnh’ cầm đầu đường dây 35 kg ma túy 09/01/2025 19:26

(PLO)- Theo công an tỉnh Nghệ An, người cầm đầu đường dây ma túy lớn với tang vật hơn 35 kg ma túy và 4 bánh heroin là Mùa Bá Vừ (42 tuổi)- chủ tịch xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Chiều 9-1, Công an tỉnh Nghệ An đã cung cấp thông tin về vụ bắt giữ ông Mùa Bá Vừ (42 tuổi, chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và một nghi phạm về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ông Mùa Bá Vừ (42 tuổi, chủ tịch UBND xã Na Ngoi) bị bắt cùng tang vật ma túy.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và Đề án xây dựng TP Vinh “sạch về ma túy”, Công TP Vinh (Nghệ An) triển khai quyết liệt, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Từ đó, Công an TP Vinh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về nội địa, trung chuyển đi các tỉnh, thành khác trong cả nước. Đường dây này hoạt động tinh vi và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị bắt.

Tang vật ma túy khủng Ban chuyên án thu giữ.

Sau khi báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để điều tra. Đến 1 giờ sáng hôm nay (9-1), Ban chuyên án phát hiện Mùa Bá Vừ “lén lút” di chuyển từ huyện Kỳ Sơn về TP Vinh. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, khi Mùa Bá Vừ đi đến địa phận TP Vinh thì bị vây bắt. Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để khống chế, bắt giữ các nghi phạm.

Chủ tịch xã Na Ngoi bị bắt gọn cùng tang vật 35 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin cùng chiếc xe bán tải.

Chiếc xe bán tải chở ông Mùa Bá Vừ và ma túy.

Cũng thời điểm trên, tại khu vực phường Cửa Nam (TP Vinh), tổ công tác thuộc Ban Chuyên án đã bắt giữ Lê Hoàng Cường (35 tuổi, trú Hà Nội) cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Theo cơ quan điều tra, Vừ là người cầm đầu đường dây ma túy lớn này. Còn Cường là mắt xích quan trọng trong đường dây do Vừ “chỉ đạo”.