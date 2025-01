Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Tây Ninh 09/01/2025 15:01

Ngày 9-1, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025.

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2024 cho 13 tập thể.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết năm 2024 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tỉnh Tây Ninh cơ bản ổn định, môi trường an ninh trật tự được bình yên.

Năm 2024, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 1.384 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 359 vụ, làm rõ 343 vụ, đạt trên 95%.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Trãi, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh, khó lường, cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro đan xen, tác động đến yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng công an phải tập trung ở mức độ cao, khẩn trương hơn.

Công an tỉnh tập trung tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3 tập thể nhận cờ thi đua của Bộ Công an

Công an tỉnh Tây Ninh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2025; tập trung công tác phòng ngừa tội phạm, quyết liệt đấu tranh mạnh các loại tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường phòng chống cháy nổ, đốt pháo nổ trái phép, bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, an toàn.

"Công an tỉnh quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, chung tay, chung sức thực hiện hiệu quả khẩu hiệu hành động "Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh nêu quyết tâm.