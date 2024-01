Bộ trưởng Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

Sáng 22-1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ khánh thành Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng dự.

Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng lãnh đạo các địa phương cắt băng khánh thành Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh (tại 123, đường Trường Chinh, phường 3, TP Tây Ninh) được Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 338 tỷ đồng.

Lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM cùng các đại biểu dự lễ khánh thành Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh có diện tích 5,6 ha gồm một toà nhà làm việc 9 tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt cho 600 CBCS.

Ngoài ra, trong khuôn viên còn có khu Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng diện tích trên 1.000 m2 với vốn đầu tư 12 tỷ đồng và một số hạng mục. Cụ thể như: Hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế; 2 sân tennis để phục vụ công tác luyện tập cho lực lượng Cảnh sát cơ động, lực lượng cứu nạn, cứu hộ và CBCS rèn luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cảm ơn tình cảm lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã cùng với Bộ Công an chăm lo cho công an tỉnh ngày càng phát triển hơn, vững mạnh hơn.

Tại buổi khánh thành, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, nhà thầu, đơn vị thi công, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các sở ngành, địa phương đã hỗ trợ để Công an tỉnh Tây Ninh có trụ sở mới khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời cũng bố trí được cơ sở vật chất cho Công an TP Tây Ninh làm việc.

VÕ TÙNG