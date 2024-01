(PLO)- Năm 2023, tỷ lệ điều tra khám phá án của Công an tỉnh Tây Ninh đạt 93%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 93.75%,

Ngày 4-1, Công an tỉnh Tây Ninh tổng kết công tác Công an năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công an Tây Ninh đạt tỉ lệ phá án gần 100%. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo báo cáo, năm 2023, có hơn 1.300 trường hợp phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong năm, tỷ lệ điều tra khám phá án của toàn lực lượng đạt 93%; án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 93.75%, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; điều tra, làm rõ 696 vụ tội phạm vi phạm về TTXH, 1.722 đối tượng, đạt tỷ lệ trên 87% trong đó tập trung trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, cờ bạc, cố ý gây thương tích.

Hội nghị tổng kết ngành Công an tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VÕ TÙNG

Đáng lưu ý, cơ quan này đã bắt giữ 308 vụ tội phạm ma túy, thu giữ trên 202 kg ma túy, 122 viên ma túy các loại, góp phần làm giảm hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Campuchia – Việt Nam.

Cùng với đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi (Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh) cho biết Công an Tây Ninh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp nhằm huy động sức mạnh của các ban ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của 27 loại mô hình ở cơ sở, trong đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục kết hợp với duy trì, nhân rộng nhóm zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

Nhiều đơn vị, cá nhân thuộc Công an tỉnh Tây Ninh được khen thưởng. Ảnh: VÕ TÙNG

Cùng với đó, quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra nhân dân, bảo vệ dân phố. Đến nay, địa bàn tỉnh có trên 5.600 thành viên tuần tra nhân dân, trên 1.200 thành viên bảo vệ dân phố đảm bảo thường trực tại xã, ấp để hỗ trợ công an cấp xã trong công tác quản lý đối tượng, xử lý tình hình ANTT trên địa bàn.

Trong năm, có 33 lượt quần chúng tham gia tố giác, truy bắt tội phạm được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tặng giấy khen đột xuất.

Với những thành tích đạt được trong năm 2023, Công an tỉnh Tây Ninh có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý như: Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 18 cá nhân, Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 111 lượt tập thể, 161 cá nhân, UBND tỉnh bằng khen cho 7 lượt tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các mặt công tác.

VÕ TÙNG