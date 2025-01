Thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Bình Thuận trong năm 2024 09/01/2025 17:03

(PLO)- Với những thành tích đạt được trong năm 2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Ngày 9-1, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị công an toàn tỉnh lần thứ 51 và tổng kết 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Các đại biểu chào cờ trước khi vào hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ động đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), nhất là triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội.

Từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm soát hiệu quả nhiều loại tội phạm, không để băng, nhóm tội phạm hoạt động lộng hành, kiềm chế và kéo giảm 10,53% vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra, làm rõ 1.032 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 82,23% (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao), bắt 1.735 đối tượng, thu hồi tài sản trên 17,11 tỉ đồng, trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ đạt tỷ lệ 90,58%, bắt 213 bị can.

Cụ thể, điều tra, làm rõ vụ 2 nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, khởi tố 36 bị can về tội giết người và gây rối trật tự công cộng; hay vụ đấu tranh với nhóm do Hoàng Hữu Sơn cầm đầu, hoạt động cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích trên địa bàn thị xã La Gi, bắt, khởi tố 3 đối tượng.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo tại hội nghị.

Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố 53 vụ/47 bị can phạm tội về trật tự xã hội liên quan đến sử dụng công nghệ cao, gồm: 13 vụ đánh bạc; 33 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 5 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; 1 vụ xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của người khác; 1 vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Phát hiện, xử lý 543 vụ/594 đối tượng vi phạm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; kiểm tra, phát hiện 245 vụ/260 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, đặc biệt là đã xác lập 2 chuyên án đấu tranh, xử lý bắt giữ hơn 15 đối tượng có hành vi sử dụng chất độc để khai thác vàng và khoáng sản trái phép ở địa bàn các huyện Bắc Bình và Hàm Tân.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ cho Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận.

Trong đó phải kể đến chuyên án đấu tranh, khởi tố 4 vụ/13 bị can vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, mua bán, tàng trữ, sử dụng chất độc, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, liên quan đến việc phân loại, thu hồi kim loại vàng xảy ra tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 553 vụ/1.010 đối tượng phạm tội về ma túy, điển hình là phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do Trịnh Minh Sản (trú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) cầm đầu, khởi tố 5 bị can hoạt động tại khu vực biên giới Lào và các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ninh; thu giữ 5 kg ma túy và một số vật chứng liên quan…