Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lạnh 'cắt da, cắt thịt', miền núi Bắc Bộ rét kỷ lục 09/01/2025 13:53

Từ đêm 10-1, không khí lạnh tiếp tục bổ sung, gây rét đậm, rét hại tại vùng núi và trung du Bắc Bộ; có nơi xuất hiện băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Bắc Trung Bộ dao động từ 10-13 độ C, Quảng Bình đến Huế từ 14-17 độ C. Thủ đô Hà Nội rét 9-12 độ C, riêng Sa Pa có thể giảm xuống 2-7 độ C. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, Hoàng Sa và các vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ có gió mạnh, biển động dữ dội, sóng cao 2-5 m. Mưa rào và dông xảy ra từ Hà Tĩnh đến Bình Định, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Trong tháng 1-2025, không khí lạnh dự báo tiếp tục mạnh hơn, gây rét đậm kéo dài.