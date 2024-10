Bình Thuận: Khen thưởng chuyên án triệt phá 2 đường dây đánh bạc hơn 50 tỉ đồng 08/10/2024 15:49

Ngày 7-10, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 10 năm 2024 và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận chủ trì lễ chào cờ tháng 10-2024.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân của Công an tỉnh về thành tích xuất sắc, triệt phá thành công 2 chuyên án đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

3 cá nhân nói trên gồm: Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại uý Trần Thanh Vũ, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; Trung tá Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Trưởng Công an thị xã La Gi. Ngoài ra trong chuyên án này còn có 3 tập thể và 9 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm (bìa trái) trực tiếp đến hiện trường trao đổi với đại diện VKS trong một chuyên án.

Như PLO đã đưa, Ngày 11-7-2024, sáu Tổ công tác với khoảng 100 cảnh sát đồng loạt ập vào vào các điểm cá độ bóng đá trong đường dây đánh bạc qui mô lớn tại huyện Tuy Phong; bắt giữ 14 người và thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở và đồ vật của của các đối tượng nêu trên.

Kết quả điều tra xác định đầu tháng 6-2024, Phạm Nhật Trường (30 tuổi; trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) mua một tài khoản cá độ bóng đá của người ở Campuchia. Sau đó, Trường phân tài khoản này thành 10 tài khoản cấp đại lý và giao cho 3 người khác gồm 9 tài khoản cấp “đại lý” và mỗi tài khoản “đại lý” chia ra 50 tài khoản cung cấp cho người chơi cá độ bóng đá.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây đánh bạc hơn 31 tỷ đồng gồm : Phạm Nhật Trường (trên cùng), Nguyễn Văn Tuyền (bên trái) và Nguyễn Thanh Trí (bên phải).

Từ ngày 1-6, đến ngày 11-7, tài khoản của Trường có giao dịch 30.714 lượt cá cược với 623.619 điểm, tương đương hơn 31,1 tỉ đồng trong đường dây đánh bạc này.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng, bắt tạm giam 8 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó chỉ một ngày, ngày 10-7-2024, Công an thị xã La Gi cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an tỉnh Bạc Liêu chia thành nhiều mũi tấn công, huy động 120 cảnh sát của các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn đồng loạt phá án.

Trương Quốc Nam, chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc hơn 19 tỷ đồng tại thị xã La Gi.

Kết quả đã bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trương Quốc Nam (44 tuổi; trú xã Tân Bình, thị xã La Gi) cầm đầu; thu giữ nhiều vật chứng liên quan, đồng thời xác định số điểm các đối tượng sử dụng để đánh bạc có giá trị lên đến gần 20 tỉ đồng.

Đến nay Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.