Công an TP Đà Lạt đảm bảo an toàn cho 50 sự kiện quy mô lớn 07/01/2025 12:29

(PLO)- Trong năm 2024, Công an TP Đà Lạt đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho 12 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Đà Lạt và trên 50 hội nghị, sự kiện quy mô lớn.

Ngày 7-1, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024.

Công an TP Đà Lạt đảm bảo ANTT, an toàn cho 50 sự kiện tổ chức tại Đà Lạt. Ảnh: VT

Theo báo cáo, trong năm 2024, Công an TP Đà Lạt đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Công an TP Đà Lạt đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tình hình tội phạm hình sự giảm, Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng được triển khai hiệu quả, giảm thiểu tai nạn giao thông và cháy nổ trên địa bàn.

Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng công an TP Đà Lạt. Ảnh: VT

Cụ thể, năm 2024, trên địa bàn TP Đà Lạt xảy ra 270 vụ, giảm 9,09%. Tỉ lệ điều tra, phá án đạt trên 95%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Cùng với đó, công an TP Đà Lạt đã khởi tố 11 vụ cùng 14 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; bắt 91 vụ với 163 người tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Công an TP Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024. Ảnh: VT

Đáng chú ý, trong năm 2024, công an TP Đà Lạt đã triển khai nhiều mô hình giữ gìn ANTT mới, cách làm sáng tạo, phù hợp như: Tổ tuần tra liên lực lượng hàng ngày, Tổ thường trực phòng, chống tội phạm tại khu vực trung tâm TP đặt ở số 12 Phan Bội Châu để kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc về ANTT…

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VT

Cũng trong năm 2024, công an TP Đà Lạt đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho 12 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Đà Lạt và trên 50 hội nghị, sự kiện quy mô lớn, mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế như: Festival Hoa, Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng…