Chủ tịch xã ở Nghệ An ngồi trên xe bán tải chở hàng chục bánh heroin 09/01/2025 16:00

(PLO)- Ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cùng đồng phạm bị công an bắt giữ khi đang chạy xe bán tải chở ma túy đi tiêu thụ.

Sáng 9-1, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Vinh, đã bắt giữ nhóm tội phạm buôn ma túy, thu giữ 34 bánh heroin.

Trước đó, nhóm này chạy xe bán tải trên địa bàn xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An thì lực lượng cảnh sát mai phục, vây bắt.

Nghi can Mùa Bá Vừ (thứ 3 từ phải qua) cùng tang vật.

Nhóm này bỏ chạy, buộc cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên. Trong số những người ngồi trên xe bán tải có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An).

Công an thu giữ 34 bánh heroin được bọc kỹ bằng túi nilon, để trên xe bán tải.

Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, khống chế bắt giữ nhóm người trên lái xe bán tải chở ma túy.

Theo lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, hiện chưa rõ ông Vừ có liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hay không và đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Tang vật công an thu giữ.

Trước đó, rạng sáng 15-12, Ban Chuyên án của Công an TP Vinh mật phục, theo dõi đã bắt giữ được Trần Thế Hùng (trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), đang chạy xe chở 28.000 viên ma túy tổng hợp trên Quốc lộ 7C, thuộc xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Từ lời khai của Hùng, Ban chuyên án mở rộng điều tra bắt giữ Nguyễn Quốc Cường (trú TP Vinh), thu giữ 2.501 gói heroin và 107 viên ma túy tổng hợp. Sau đó, lực lượng cũng đã bắt giữ Mùa Dua Thái (cựu bí thư kiêm chủ tịch xã Na Ngoi) và Tồng Cu Mua.