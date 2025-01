Công an 3 huyện ở Đắk Lắk được thí điểm tuần tra, kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 26 09/01/2025 17:38

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện mô hình thí điểm để Công an 3 huyện tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện vi phạm giao thông trên Quốc lộ 26.

Ngày 9-1, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết công tác của lực lượng CSGT năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thời gian qua toàn lực lượng CSGT đã triển khai các biện pháp như tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Các địa phương, cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cách làm hay, kéo giảm tai nạn giao thông.

Vẫn theo Thiếu tướng Lê Vinh Quy, lực lượng CSGT đã xử lý nghiêm đối với người vi phạm tốc độ, nồng độ cồn…, đặc biệt đã tham mưu cho tỉnh rà soát những điểm đen, những điểm có nguy cơ tai nạn để xử lý kịp thời.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đánh giá năm 2024, tỉnh đăng ký mới với 7.600 ô tô, mô tô khoảng 64.000 chiếc, trong khi cơ sở hạ tầng, đường giao thông chưa được nâng cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy chúc mừng thành tích của lực lượng CSGT đã đạt được trong năm 2024. Ảnh: VŨ LONG

Thời gian qua, Công an tỉnh còn thực hiện thí điểm giao cho Công an các huyện Krông Pắc, Ea Kar, M’Drắk tuần tra kiểm tra trên Quốc lộ 26 để Công an tỉnh tập trung ở tuyến chính. Qua thời gian triển khai, cho thấy có nhiều chuyển biến tốt.

“Mục tiêu cuối cùng là để nâng cao nhận thức của người dân, kéo giảm tai nạn giao thông đáng tiếc”- Thiếu tướng Lê Vinh Quy nói.

Thời gian tới, Thiếu tướng Lê Vinh Quy đề nghị triển khai camera giám sát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ và vùng đô thị TP Buôn Ma Thuột. Xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng du khách, người dân...

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ LONG

Thiếu tướng Lê Vinh Quy và Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao vai trò, cũng như đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc giúp lực lượng CSGT nói riêng, lực lượng Công an tỉnh nói chung trong việc tuyên truyền để người dân chấp hành đúng quy định của pháp luật.