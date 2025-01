Kiểm tra nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông phát hiện ra thủ phạm trộm xe máy 09/01/2025 18:17

Ngày 9-1, Công an phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự để lấy lời khai Trần Hữu Nghị (17 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Trần Hữu Nghị bị lực lượng của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Thuận An bắt giữ. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, tối ngày 8-1, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Thuận An đo nồng độ cồn trên đường ĐT 743B (phường An Phú, TP Thuận An).

Khi đang đo nồng độ cồn thì Tổ tuần tra phát hiện Nghị tắt máy xe dẫn bộ để đi qua chốt kiểm tra. Tổ tuần tra đã yêu cầu Nghị vào kiểm tra nồng độ cồn.

Khi đang kiểm tra thì phát hiện chiếc xe máy không có khóa, có dấu hiệu bất thường nên đã nhanh chóng kiểm tra người và phương tiện.

Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có một bộ dụng cụ phá sóng, dụng cụ bẻ khóa…Nghị cũng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe máy.

Máy phá sóng mà kẻ trộm cất giấu. Ảnh: CA

Xác minh nhanh, công an phát hiện chiếc xe máy này vừa bị trộm khoảng gần 1 tiếng trước tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một).

Bước đầu, Nghị đã thừa nhận mới trộm xe máy và đang trên đường tẩu thoát.

Tổ tuần tra đã bàn giao cho Công an phường An Phú xử lý theo thẩm quyền.