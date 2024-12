Bất ngờ được công an gọi lên trả lại xe máy bị trộm sau 12 năm 12/12/2024 16:01

(PLO)- Nghĩ giá trị chiếc xe máy không lớn và khi xảy ra sự việc không có ai chứng kiến nên bà Dua không trình báo với cơ quan công an việc xe máy bị trộm...

Ngày 12-12, trao đổi với PLO, Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của bà Đồng Thị Dua (58 tuổi, ngụ xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) sau khi bà được trả lại xe máy bị trộm 12 năm trước.

Bà Dua cho biết năm 2008, bà mua 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, đăng ký chính chủ mang tên Đồng Thị Dua. Đến khoảng tháng 10 năm 2012, bà Dua chạy xe máy đi làm ở xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương thì bị kẻ gian trộm mất chiếc xe máy này.

Thư cảm ơn của bà Dua gửi Công an Hải Phòng.

Nghĩ giá trị chiếc xe máy không lớn và khi xảy ra sự việc không có ai chứng kiến nên bà Dua không trình báo với cơ quan công an việc xe máy bị trộm.

Đến tháng 12-2024, bà Du bất ngờ nhận được thông báo của Đội CSGT - Trật tự Công an quận Hồng Bàng về việc đã tìm được chiếc xe máy bị trộm của bà Dua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng cho biết chiếc xe này là xe vi phạm giao thông, hết thời hạn xử lý, đơn vị đã gửi thông báo đến chủ xe và được bà Dua trình báo, nhận xe.

Công an quận Hồng Bàng sau đó đã phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xác minh, mời bà Dua lên trụ sở Công an huyện Tứ Kỳ để trả xe.

Nhận lại chiếc xe máy đã mất từ 12 năm trước, bà Dua rất cảm động và chân thành cảm ơn tinh thần, trách nhiệm hết lòng vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hồng Bàng.