Bản tin trưa ngày 10-01: TP.HCM nâng cấp hệ thống đèn giao thông; Bắt Chủ tịch xã cầm đầu đường dây ma túy lớn

Sở GTVT TP.HCM cho biết hiện đang quản lý 1.070 chốt đèn giao thông, trong đó có 843 chốt hoạt động độc lập và 227 chốt kết nối với trung tâm điều khiển. Để giảm ùn tắc, sở đã bổ sung đèn tín hiệu cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ và ứng dụng công nghệ AI tại các nút giao lớn.

Sáng 9-1, Công an Nghệ An đã bắt giữ ông Mùa Bá Vừ (42 tuổi, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) cùng Lê Hoàng Cường (35 tuổi, trú Hà Nội) liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn. Thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán và đề án xây dựng TP Vinh “sạch về ma túy”, Công an TP Vinh phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia do Vừ cầm đầu. Đường dây này hoạt động tinh vi, sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.