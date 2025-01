Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm dự Hội nghị tổng kết công tác năm tại Công an TP Cần Thơ 10/01/2025 17:44

(PLO)- Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Công an TP Cần Thơ.

Chiều 10-1, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Công an TP Cần Thơ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trình bày báo cáo, nhấn mạnh các kết quả nổi bật trong năm 2024. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội (TTXH) giảm 8,1% so với năm 2023, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công an TP đạt tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố 90,4%, đáp ứng chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trong năm, Công an TP đã mở 5 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo vệ an toàn 92 hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 75 sự kiện quan trọng. Các băng nhóm tội phạm và tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn được xử lý triệt để.

Cơ quan điều tra phát hiện và xử lý: 104 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế và tham nhũng; 291 vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 477 đối tượng; 159 vụ tội phạm công nghệ cao, khởi tố 57 vụ, 36 bị can; 9 vụ cho vay lãi nặng, khởi tố 12 bị can. Triệt phá 303 điểm tệ nạn xã hội, xử lý gần 1.600 đối tượng; vận động người dân giao nộp 173 vũ khí và công cụ hỗ trợ.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Công an TP Cần Thơ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trình bày báo cáo, nhấn mạnh các kết quả nổi bật trong năm 2024

Công an TP cũng thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử phạt 55.726 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 89,3 tỷ đồng, tước 10.082 giấy phép lái xe và tạm giữ 11.756 phương tiện.

Công tác tái hòa nhập cộng đồng và xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) tiếp tục được đẩy mạnh. Đáng chú ý, mô hình "Chung tấm lòng, xây ngày mới" tại quận Cái Răng đã được Bộ Công an nhân rộng trên toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm trao Cờ Thi đua Bộ Công an tặng 5 tập thể thuộc Công an TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị cơ sở thuộc Công an TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu Công an TP Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trong dịp Tết Nguyên đán 2025 và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thứ trưởng Lâm nhấn mạnh cần tập trung xây dựng lực lượng "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả," hướng đến mục tiêu chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trước hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Công an TP Cần Thơ.