Công an TP Cần Thơ truy tìm 1 phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 50 tỉ đồng 07/11/2024 20:43

(PLO)- Công an TP Cần Thơ đang truy tìm người phụ nữ ở Vĩnh Long tên Tăng Bình Thảo vì bị tố đã lừa đảo chiếm đoạt 50 tỉ đồng bằng chiêu hùn vốn mua bất động sản, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền

Ngày 7-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định truy tìm đối với Tăng Bình Thảo (SN 1981, ngụ phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để xác minh làm rõ về hành vi.

Trước đó Công an nhận được tố cáo của công dân về việc bị Thảo lừa đảo hàng chục tỉ đồng. Qua xác minh, bước đầu công an xác định từ năm 2019-2021, Thảo bị cho là đã đưa ra thông tin gian dối hùn vốn mua bất động sản, làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người ở TP Cần Thơ rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền mà Thảo lừa đảo chiếm đoạt lên đến 50 tỉ đồng.

Công an TP Cần Thơ đang truy tìm người phụ nữ ở Vĩnh Long tên Tăng Bình Thảo vì bị cho là đã lừa đảo chiếm đoạt 50 tỉ đồng. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai biết hoặc tìm thấy Tăng Bình Thảo ở đâu thì thông báo ngay cho Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, số 9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp điều tra viên Lê Quốc Vĩnh, điện thoại 0914.777.574; hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.