Công an TP Cần Thơ tìm bị hại của nữ chủ hụi lừa đảo tiền tỉ 23/10/2024 21:02

(PLO)- Công an TP Cần Thơ thông báo tìm bị hại của nữ chủ hụi ở quận Ô Môn chiếm đoạt 3 tỉ đồng của các hụi viên.

Ngày 23-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi hụi có quy mô hàng tỉ đồng.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2010, bà Nguyễn Thị Tuyết (57 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn) làm đầu thảo cho nhiều người dân tham gia chơi hụi.

Đến năm 2023, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, bà Tuyết đã mạo danh hụi viên hốt 26 dây hụi với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Ngoài ra bà Tuyết còn mạo danh hụi viên để bán hụi để chiếm đoạt tài sản hơn 1,5 tỉ đồng.

Nữ chủ hụi bị tình nghi đã lừa đảo chiếm đoạt 3 tỉ đồng của hụi viên. Ảnh: HD

Trên cơ sở tài liệu đã xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo đến các cá nhân có tham gia chơi hụi do bà Tuyết thì liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ; số 9 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp điều tra viên Trần Thị Khánh Ly, số điện thoại: 0938.893.131 để được hướng dẫn.