Thanh tra phát hiện chi sai 9,3 tỉ đồng ở thị xã An Khê 20/01/2025

Ngày 20-1, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng tại UBND thị xã An Khê, phát hiện sai phạm hơn 9,3 tỉ đồng.

Theo đó, quá trình thanh tra được triển khai tại 21 trường học, 10 UBND các xã, phường và phòng chức năng của UBND thị xã An Khê giai đoạn 2022-2023.

Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã An Khê chi sai quy định phụ cấp cho giáo viên hơn 8,8 tỉ đồng. Ảnh: LK.

Trong đó, Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã An Khê đã thẩm định, phê duyệt quyết toán hàng năm cho các trường học trên địa bàn không đúng theo quy định về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực vùng III, II, I… dẫn đến chi tiền phụ cấp ưu đãi cho giáo viên sai quy định với số tiền hơn 8,8 tỉ đồng.

Trong công tác đầu tư xây dựng tại UBND 10 xã, phường của thị xã An Khê, gồm: An Phú, An Phước, Ngô Mây, An Tân, An Bình, Song An, Xuân An, Tú An, Thành An và Cửu An để xảy ra sai sót về khối lượng, đơn giá với số tiền hơn 430 triệu đồng.

Qua đó, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã An Khê kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trên. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm.