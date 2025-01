TP.HCM tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa giao thừa 20/01/2025 18:32

UBND TP.HCM vừa có công văn chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo đó, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) và khu Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi).

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 15 điểm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đồng thời, bắn pháo hoa tầm thấp tại 13 điểm, gồm: Khu đô thị Thảo Điền, TP Thủ Đức (bắn trên xà lan); khu vực cầu Rạch Đỉa, huyện Nhà Bè (bắn trên xà lan); khu vực sông Sài Gòn (cách cầu Rạch Chiếc 500m), TP Thủ Đức (bắn trên xà lan); Công viên Đầm Sen, quận 11; Đền Tưởng niệm Bến Nọc, TP Thủ Đức; Khu tưởng niệm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, huyện Bình Chánh; Khu Công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi;

Đền tưởng niệm Liệt sĩ Rừng Sác, huyện Cần Giờ; Quảng trường Trung tâm Hành chính, quận 7; Công viên khu Dân cư 38 ha, quận 12; Quảng trường Hòa Bình, quận Gò Vấp; Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã 3 Giồng, huyện Hóc Môn; Khu chợ Bình Điền, quận 8.

Thời gian bắn pháo hoa là từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 29-1 (theo giờ Đài Truyền hình TP.HCM trên kênh HTV9).

UBND TP.HCM phân công Bộ Tư lệnh TP chủ trì, liên hệ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 của Bộ Quốc phòng đặt mua đạn pháo hoa, đảm bảo đạn pháo để thực hiện; thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với Sở VH&TT, các địa phương, đơn vị có liên quan để thống nhất bảo đảm kinh phí phục vụ bắn pháo hoa.

Công an TP phối hợp với Bộ Tư lệnh TP bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các địa điểm bắn pháo hoa và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa; bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại các điểm bắn dọc tuyến sông Sài Gòn để sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

Công an TP cũng phối hợp với Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh các điểm bắn dọc tuyến sông Sài Gòn từ 23 giờ 30 phút ngày 28-1 đến 1 giờ 00 phút ngày 29-1.

UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân xem pháo hoa.