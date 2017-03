Vụ tàu Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn: “Con voi chui qua lỗ kim“?

Giám đốc cảng vụ và một đội trưởng quản lý bến đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra. Vậy những người liên đới khác sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào trong vụ chìm tàu Thảo Vân 2 làm ba người chết?

Trong cuộc họp với lãnh đạo TP Đà Nẵng, Trung tá Đặng Hữu Tài (Đội trưởng đội CSGT đường thủy, Công an TP Đà Nẵng) đã khẳng định tàu Thảo Vân 2 bị chìm do không đảm bảo an toàn.

Tại cuộc họp diễn ra vào ngày 2-6, đích thân Trung tá Tài đã có ý kiến: "Tôi đã có ý kiến ở trên sông Hàn hiện có ba phương tiện không đảm bảo an toàn, không đủ điều kiện để chở khách du lịch nên đề nghị không cho hoạt động. Riêng con tàu bị chìm, tôi đã có ý kiến ngay tại cuộc họp đó là ngay lập tức áp giải kéo lên bờ, để tránh việc tàu này hoạt động chui. Tại cuộc họp đó đã giao con tàu này cho phía biên phòng quản lý. Tôi thấy công tác quản lý tại bến tàu có nhiều sai sót”. Rõ ràng, tàu Thảo Vân 2 cùng hai tàu khác đã được đưa vào diện “trục xuất” ra khỏi khu vực cảng sông Hàn.

Như vậy, có thể thấy rằng các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã dự liệu trước được thảm họa sẽ xảy ra đối với tàu Thảo Vân 2.

Thậm chí, đã có đề nghị đưa ngay tàu này lên bờ để tránh hoạt động chui. Thế nhưng sau khi được bàn giao cho lực lượng Biên phòng TP Đà Nẵng, con tàu này lại nhởn nhơ chở khách.



Tàu Thảo Vân 2 đã được đưa vào "tầm ngắm" nhưng vẫn chở khách du lịch để dẫn đến thảm hoạ vừa qua. Ảnh: Tấn Tài

Điều đáng nói hơn là từ ngày 2-6 đến đêm 4-6 (khi xảy ra vụ chìm tàu), không có lực lượng nào phát hiện ra tàu Thảo Vân 2 đang hoạt động chui.

Phải chăng lực lượng bộ đội biên phòng, CSGT đường thủy, cảng vụ… đã bỏ ngỏ việc tuần tra, kiểm soát các hoạt động tàu thuyền trên sông Hàn? Nếu vậy các cơ quan này chưa làm tròn trách nhiệm.



Tuy nhiên, nếu nói không biết tàu Thảo Vân 2 đang hoạt động trái phép thì sẽ chẳng ai tin. Vì tàu Thảo Vân 2 hoạt động ngang nhiên ngay trước mặt các lực lượng chức năng này và tầm hoạt động của tàu cũng nằm trong phạm vi kiểm soát của các đơn vị trên.

Có vậy, dư luận mới đặt nghi vấn đã có sự “bảo kê” làm ngơ cho tàu Thảo Vân 2 mỗi lần chở 40-50 du khách tham gia chuyến “du lịch” đánh đổi bằng sinh mạng. Không thể tìm thấy lý do một con tàu đã bị "điểm mặt" lại không thể bị nhận ra. Đó là chưa kể tới việc tàu Thảo Vân 2 hoàn toàn bán vé công khai cho du khách ngay tại bến cảng.

Với tính chất sự vụ như vậy, Đà Nẵng phải làm rõ liệu có sự “bảo kê” hay không để trả lại sự trong sạch cho các lực lượng chức năng và giải tỏa câu hỏi nhức nhối của người dân, đặc biệt là các gia đình nạn nhân.

Việc xử lý các đơn vị khác có liên quan không chỉ vì đã tiếp tay cho một thảm họa mà nó còn là “thuốc thử niềm tin” của du khách cả nước đối với lãnh đạo Đà Nẵng.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi có mặt tại Đà Nẵng chỉ đạo cứu hộ đã nhận định đây là vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng, điển hình về vi phạm luật giao thông đường thủy, gây hậu quả nặng nề. Thủ tướng yêu cầu sớm điều tra, khởi tố vụ án và xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật trong vụ việc chìm tàu Thảo Vân 2 làm ba người chết trên.