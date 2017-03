Yêu cầu Campuchia xử nghiêm vụ một người Việt bị đánh chết

Trước đó, tờ Cambodia Daily của Campuchia đưa tin, do cãi vã trong lúc tham gia giao thông với người dân địa phương, một người Việt đã bị đánh hội đồng đến chết ở Phnom Penh. Theo một phó cảnh sát trưởng khu vực Huot Vanna, đã có người kích động vụ đánh hội đồng khi hô to nguồn gốc quốc tịch của nạn nhân bằng một từ có ý xúc phạm. Người này đã bị bắt và thẩm vấn. Một lãnh đạo quận Meanchey cũng cho hay nạn phân biệt sắc tộc là nguyên nhân vụ việc vì những kẻ giết người đã hô to gốc gác chủng tộc của nạn nhân khi đánh anh.

“Chúng tôi lên án mọi hành vi kích động bạo lực sắc tộc và đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia điều tra, đưa thủ phạm ra xét xử. Đồng thời có những biện pháp cần thiết ngăn chặn các hành vi kích động bạo lực nhằm vào người Việt Nam ở Campuchia” - ông Bình nhấn mạnh.

TLL (Theo VNN)