Bênh vợ, chém công an

Kiểm tra nhanh, công an thu giữ một khẩu súng trong nhà ông này. Khi công an đang làm việc, Hoàng cùng con trai chửi bới, vác dao chém trúng một công an huyện… Hai cha con ông Hoàng vừa bị bắt về tội chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép vũ khí; vợ Hoàng đang bị điều tra về hành vi đánh bạc. Dám chém công an, hai cha con ông này chắc xài thuốc liều quá hớp!