‘Dâng’ người yêu đang say cho bạn nhậu

Trời tối, thấy bạn đến, Ba liền đi mua rượu và mồi về tiếp. Trong lúc nhậu, Mạnh và người yêu cãi vã. Cô này cầm cả chai rượu nốc cạn, sau đó say ngủ lăn quay tại chòi. Tàn cuộc nhậu, Ba cầm đèn pin đi kiểm tra rẫy. Khi quay về chòi, Mạnh nói với Ba: “Tao về, mày muốn làm gì nó thì làm” rồi lấy xe dông mất. Được bạn nhậu “dâng” người yêu đang say không biết trời đất, Ba đã không bỏ qua!.. Về nhà, chị D. đã tố cáo sự việc đến công an, Ba ra đầu thú. Hiện Ba đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm. Chòi rẫy vắng người lại được bạn nhậu “dâng” người yêu đang say trong đêm vắng, kể cũng tội cho Ba vì khó cưỡng chuyện động lòng tà.