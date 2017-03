Hạ nhục bằng “chiêu độc”

Nội dung nói là ông T. lấy tiền công quỹ của chùa tiêu xài trác táng, quan hệ tình ái, lừa tình, lừa tiền, giành gái… Với nội dung dựng chuyện này, uy tín của ông T. bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây, công an xác định bà Lê Thị Kh. (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) là người rải những tờ rơi trên. Bà khai nhận do mâu thuẫn trong tình cảm, bị bội bạc nên trả thù. Công an xác định bà Kh. đã đủ dấu hiệu cấu thành tội làm nhục người khác.

