Mắc cỡ vì… mê giai

Ngay lập tức, cảnh sát hình sự cấp phòng, cấp quận cùng công an phường tung lực lượng truy bắt kẻ cướp. Sau hai ngày quần thảo, xác minh, công an xác định H. đã… báo án giả. Lúc này, H. thừa nhận là sợ mắc cỡ với gia đình vì bị trai lừa nên dựng kịch. Số là sau khi quen với một thanh niên qua mạng, hai người gặp nhau rồi quyết định “gắn bó lâu dài”. Đêm 24-6, hai người đi dạo chơi ở khu vực bãi biển thuộc phường Mỹ An. Thấy sóng xô bờ, H. giao giỏ xách cho bạn trai rồi xuống biển giỡn sóng. Khi quay lên, người yêu cùng chiếc giỏ biến mất… Công an đang lập hồ sơ xử lý H. về hành vi báo tin giả. Gặp phải giai lừa đảo, ức thiệt!