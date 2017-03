Tắt điện thoại 3 ngày, vừa mở đã bị bắt

Anh sơ ý bỏ quên chiếc điện thoại iPhone trong hốc xe máy phía trước nên khi quay ra thì chiếc điện thoại không còn, anh đành đến công an trình báo. Ba ngày sau, công an làm rõ người lấy điện thoại là ông Nguyễn Văn Huyền, nhân viên giữ xe. Số là khi thấy chiếc iPhone của khách để quên, ông Huyền lấy giấu. Sau ba ngày tắt máy, ông mang đi bán. Vừa bật điện thoại thì bị công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ xác định vị trí chiếc iPhone, mời ông về trụ sở làm việc. Trong các điện thoại thông minh có nhiều phần mềm định vị, có rất nhiều người trộm điện thoại bị bắt mà hổng rõ vì sao!