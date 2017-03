‘50 sắc thái’ ẵm trọn giải Mâm xôi vàng

Lễ trao giải Mâm xôi vàng 2016 (Golden Raspberry Awards) như thường niên được tổ chức ngày 27-2 (giờ Mỹ) tại Palace Theatre, Los Angeles đối diện khu Dolby Theatre - nơi sẽ diễn ra lễ trao giải điện ảnh Viện Hàn lâm lần thứ 88 vào ngày 28-2 (giờ Mỹ). Năm nay, 943 thành viên hội đồng đến từ 48 bang Mỹ và 20 quốc gia khác đã chọn ra các tác phẩm tệ nhất năm để trao giải điện ảnh “không ai muốn nhận”.



Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) giành trọn năm giải quan trọng tại Mâm xôi vàng lần thứ 36

Theo Comic Book, cùng với Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng), Fifty Shades of Grey đồng hạng Phim tệ nhất năm. Ngoài ra, bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết đình đám của EL James - Fifty Shades of Grey còn “chiến thắng” ở các hạng mục: Kịch bản tệ nhất, Nam diễn viên chính tệ nhất cho Jamie Dornan, Nữ diễn viên chính tệ nhất cho Dakota Johnson và giải thưởng Tương tác màn ảnh tệ nhất của Jamie Dornan và Dakota Johnson.



Dù có doanh thu cao ngất ngưởng (571 triệu USD) so với kinh phí thực hiện 40 triệu USD nhưng 50 sắc thái lại là cái tên được “tôn vinh” nhiều nhất tại lễ trao giải Golden Raspberry Awards.

Xếp ngay sau Fifty Shades of Grey là tác phẩm Fantastic Four. Bộ tứ mới khiến người hâm mộ dòng phim siêu anh hùng thất vọng ‘toàn tập’. Đạo diễn ‘bom xịt’ Josh Trank nhận giải Đạo diễn tệ nhất, Phim tệ nhất và Phim làm lại hoặc phần tiếp theo tệ nhất.



Fantastic Four, một trong hai phim tệ nhất tại Mâm xôi vàng 2016. Ảnh: 20th Century Fox

Sylvester Stallone nhận giải Hồi sinh ấn tượng cho những cố gắng của mình. Nam diễn viên đoạt giải do có tên trong danh sách đề cử Oscar năm nay nhờ nhân vật trong Creed.



Những bộ phim và diễn viên bị đánh giá là kém cỏi nhất năm tại Mâm xôi vàng:

Phim tệ nhất

Fantastic Four

Fifty Shades of Grey

Nam diễn viên chính tệ nhất

Jamie Dornan, Fifty Shades of Grey

Nữ diễn viên chính tệ nhất

Dakota Johnson, Fifty Shades of Grey

Đạo diễn tệ nhất

Josh Trank (và Alan Smithee?), Fantastic Four

Kịch bản tệ nhất

Fifty Shades of Grey, kịch bản Kelly Marcel dựa trên tiểu thuyết của E.L. James

Nam diễn viên phụ tệ nhất

Eddie Redmaine, Jupiter Ascending

Nữ diễn viên phụ tệ nhất

Kayley Cuoco-Sweeting, Alvin & The Chipmunks: Road Chip và The Wedding Ringer

Phim làm lại hoặc phần tiếp theo tệ nhất

Fantastic Four

Sự kết hợp màn ảnh tệ nhất

Jamie Dornan & Dakota Johnson, Fifty Shades of Grey

Giải hồi sinh ấn tượng

Sylvester Stallone