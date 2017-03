Diễm Hương không bị tước vương miện hoa hậu

Một tháng rưỡi để xử lý Diễm Hương - 7-3: Cục NTBD ra công văn đề nghị các Sở VHTT&DL địa phương tạm dừng cho phép hoa hậu Diễm Hương tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu. Lý do tạm dừng bởi Diễm Hương không trung thực khi khai về tình trạng hôn nhân khi tham dự Hoa hậu hoàn vũ 2012. - 13-3: Cục NTBD có công văn sang Cục Điện ảnh và Cục văn hóa cơ sở đề nghị tạm ngừng các hoạt động quảng cáo, đóng phim của Diễm Hương. - 21-3: Công ty cổ phần Vinpearl, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010, cuộc thi Diễm Hương đăng quang hoa hậu gửi công văn xin hướng dẫn cơ sở pháp lý để xứ lý vi phạm của Diễm Hương. - 26-3: Cục NTBD trả lời Vinpearl, dựa trên Đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt do Bộ VHTT&DL phê duyệt và Quyết định số 1336/QĐ-BVHTTDL thì Vinpearl và ban tổ chức cuộc thi này đề xuất hình thức xử lý nghiêm khắc đối với Diễm Hương. - 31-3: Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp làm việc với Cục nghệ thuật biểu diễn và gia hạn trong ba ngày phải rút lệnh tạm dừng biểu diễn đối với Diễm Hương. - 1-4: Công ty cổ phần Vinpearl trả lời Cục nghệ thuật biểu diễn không thể xử lý Diễm Hương theo Đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt do Bộ VHTT&DL phê duyệt và Quyết định số 1336/QĐ-BVHTTDL. - 8-4: Cục tiếp tục ra văn bản đẩy quả bóng trách nhiệm trong việc xử lý Diễm Hương. Cục đề nghị: Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt khẩn trương có biện pháp xử lý đối với Diễm Hương theo quy định tại đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 (dẫu trước đó đơn vị này đã có hai công văn xin Cục hướng xử lý vì không thể xử theo đề án lẫn luật). Cục cũng đề nghị các sở VH-TT&DL các tỉnh, TP tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, hình thức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu trước, trong và sau khi cấp phép, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân đã có hành vi vi phạm, trong đó có trường hợp vi phạm của bà Diễm Hương nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội”