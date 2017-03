NSƯT Lê Dân ra sách “dạy” đóng phim

Cuốn sách khổ vuông (17 x17cm), dày hơn 200 trang, được chia thành 7 chương.Tác giả khởi đi từ những vấn đề cơ bản mang tính “nhập môn” như: Đi vào thế giới điện ảnh, Quy trình sản xuất phim, Điều kiện để trở thành diễn viên điện ảnh,… cho tới bàn sâu về chuyện thể hiện vai diễn, chuyện “hòa nhập” với những kỷ luật phim trường, quan hệ với đạo diễn và các thành phần khác trong đoàn làm phim….

Có thể nói, đây là những trang viết quý của người đạo diễn có nhiều trải nghiệm sinh động. NSƯT Lê Dân không chỉ viết bằng những lý thuyết cứng nhắc mà lồng ghép vào sách nhiều lời khuyên bổ ích cho những ai muốn bước vào “con đường đầy thử thách nhưng vô cùng hấp dẫn”.

Được biết, Đóng phim là thế nào? là cuốn sách nằm trong Tủ sách Điện ảnh do đạo diễn Việt Linh khởi xướng đã ra mắt từ năm 2006. Đúng như lời hẹn mỗi năm cho ra 3 tựa sách mới, buổi họp báo tổ chức sáng 9/8 bên cạnh giới thiệu cuốn sách của đạo diễn Lê Dân, Công ty FAHASA và NXB Văn hóa Sài Gòn còn giới thiệu 2 cuốn sách khác: 10 bí quyết hình ảnh (do Lê Minh thực hiện phỏng vấn 10 nhà quay phim tên tuổi của điện ảnh VN) và: Nghệ thuật đạo diễn (tác giả David Mamet, do Nguyễn Lệ Chi dịch).