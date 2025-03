Ca sĩ Wheesung qua đời ở tuổi 43 10/03/2025 20:12

Theo Soompi - một chuyên trang giải trí Hàn Quốc, ca sĩ Wheesung đã qua đời ở tuổi 43 tại nhà riêng.

Ca sĩ Wheesung qua đời (1982-2025). Ảnh: Soompi

Theo cảnh sát và cơ quan cứu hỏa, ca sĩ Wheesung được phát hiện đã ngã gục trong một căn hộ ở quận Gwangjin, Seoul, vào lúc 6 giờ 29 phút chiều ngày 10-3 (giờ Hàn Quốc).

Cơ quan cứu hỏa đã nhận được thông báo từ gia đình Wheesung và nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát và cứu hỏa cho biết dựa trên tình hình tại hiện trường, họ tin rằng Wheesung đã qua đời một thời gian dài trước khi được phát hiện và đang điều tra nguyên nhân cái chết cụ thể.

Cơ quan chức năng cũng mở rộng điều tra khả năng anh đã sử dụng quá liều thuốc hoặc tự kết thúc cuộc đời.

"Hiện tại chưa có dấu hiệu của việc xâm nhập từ bên ngoài hay tội phạm. Việc điều tra về thư tuyệt mệnh cũng như nguyên nhân cái chết đang được tiến hành” – cơ quan cảnh sát cho biết.

Trước đó, vào ngày 6-3, anh đã đăng một bức ảnh kèm dòng chữ "Kết thúc giảm cân, gặp lại vào ngày 15-3" trên mạng xã hội.

Ca sĩ Wheesung.

Anh có 6 album phòng thu, 5 mini album, tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và từng gặt hái 24 giải thưởng khác nhau về âm nhạc. Anh còn là nhà sản xuất, diễn viên nhạc kịch với một số vở diễn tạo ấn tượng.

Ngoài sự nghiệp ca sĩ, Wheesung cũng là một nhạc sĩ, sáng tác cho các ca khúc nổi tiếng của nhiều nghệ sĩ như: HEY MR.BIG (boys in girl) của Lee Hyori, I Go Crazy Because Of You của T-ara, Magic Girl của Orange Caramel, Dance The Night Away của TWICE,...