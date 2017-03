'Soái ca' Ngọc Sơn đánh bại 'hot girl trăm ký' giành quán quân Bước nhảy ngàn cân

Các thí sinh vào vòng chung kết Bước nhảy ngàn cân: Ngọc Sơn, Thủy Tiên và Huyền Thanh. Ảnh: HOÀNG GIANG Trong đêm, mỗi thí sinh sẽ biểu diễn hai tiết mục: Một tiết mục nhảy trực tiếp và một tiết mục MV được quay lại nhằm thuyết phục ban giám khảo lẫn khán giả bỏ phiếu bình chọn cho mình. Số điểm của các thí sinh phụ thuộc vào ba yếu tố: Điểm số của ban giám khảo, phần trăm số cân nặng giảm được sau ba tháng tham gia cuộc thi đến thời điểm hiện tại và tỉ lệ bình chọn từ khán giả. Trong phần thi đầu tiên, Ngọc Sơn - Phạm Lịch bùng nổ với phong cách vũ đạo Bollywood trên nền nhạc ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà. Thủy Tiên - Sơn Lâm lại khiến cả trường quay phấn khích khi thể hiện vũ đạo tự do, dễ thương trên nền nhạc Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh. Huyền Thanh - Quang Đăng lại mang đến điệu nhảy sâu lắng, cảm xúc trên nền nhạc Cho con được thay cha.

Thủy Tiên - Sơn Lâm thể hiện vũ đạo tự do, dễ thương trên nền nhạc Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh. Ảnh: HOÀNG GIANG Sau hai phần thi, bà mẹ đơn thân Huyền Thanh bám sát nút với tổng điểm 12. Ngoài ra, giải Thí sinh giảm cân an toàn và hiệu quả cũng thuộc về Huyền Thanh với số tiền thưởng 100 triệu đồng. Sau ba tháng, bà mẹ đơn thân giảm được 17,8 kg. Dù không giảm được số cân nặng kỷ lục như Thủy Tiên nhưng chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục. Bởi ngay từ đầu các chuyên gia đã nhận định Huyền Thanh rất khó giảm cân vì cô đã sinh con và hiện tại đang chăm hai con nhỏ.

John Huy Trần trao giải Thí sinh giảm cân an toàn và hiệu quả cho Huyền Thanh với số tiền thưởng 100 triệu đồng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đêm chung kết có sự tham gia biểu diễn của hai khách mời: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà. "Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng mang đến khán giả ca khúc sôi động Feliz Navia như lời chúc mừng Giáng sinh đang đến gần. Hồ Ngọc Hà đốt cháy sân khấu chung kết Bước nhảy ngàn cân với mash-up Destiny - What Is Love bằng vũ đạo nóng bỏng.