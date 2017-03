Thuở mới vào nghề của của các sao Hoa - Hàn

Trước khi là Lee Soo In đáng yêu trongChuyện tình Harvard, My Princesshay một Jang Ok Jung đầy mạnh mẽ trong bộ phim cùng tên, Kim Tae Hee từng là "quỷ cái" đáng ghét với đôi mắt trợn trừng trongNấc thang lên thiên đường. Khoảng cách 11 năm đã đưa cô gái có IQ cao nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc trở thành cái tên được ngưỡng mộ và yêu thích.