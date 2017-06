Cùng tiến sĩ 'Dạy con trong 'hoang mang'

Dạy con trong “hoang mang” do Anbooks và Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM phối hợp thực hiện. Sách gồm những vấn đề như: Tổng quan về phương pháp nuôi dạy con, Những ngộ nhận về tri thức, Bạo hành trong gia đình, Khen thưởng trong dạy con, Xây dựng tính cách của trẻ, Những vấn đề xã hội trong việc dạy con. Tác giả Dạy con trong “hoang mang” là tiến sĩ Lê Nguyên Phương - lãnh đạo giáo dục chuyên ngành Tâm lý giáo dục tại University of Southern California (USC). Ông trải qua 15 năm tư vấn học đường từ cấp mầm non đến đại học tại Mỹ. Ông đã nhận được giải thưởng “Chuyên gia thực hành tâm lý học đường quốc tế kiệt xuất” của Tổ chức International Schoool Psychology Association 2011. Ông cũng là chuyên gia Fubright của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và là người sáng lập tổ chức Liên hiệp Phát triển tâm lý học đường tại Việt Nam.